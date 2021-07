Hockey bei Olympia : Prestigesieg für die deutschen Herren

Die deutschen Hockey-Herren haben die Gruppenphase bei den Olympischen Spielen mit einem eindrucksvollen Prestigesieg gegen den Erzrivalen Niederlande beendet. Am Freitagabend gewann die bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gegen den Weltmeisterschaftszweiten 3:1 (1:0).

Niklas Wellen (10.) sorgte nach guter Vorarbeit von Martin Häner für die verdiente Führung. Constantin Staib (41.) und Timm Herzbruch (54.) legten nach. Jeroen Hertzberger (57.) traf für die Niederlande. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes war schon vor dem Anpfiff dank Schützenhilfe vom ganz großen Druck befreit worden. Das 4:4 zwischen Südafrika und Kanada sicherte dem Team um Kapitän Tobias Hauke einen der ersten vier Plätze der Vorrundengruppe B.

Höhen und Tiefen

„Die Mannschaft ist sich natürlich bewusst, dass der Viertelfinaleinzug durchaus Höhen und Tiefen hatte. Trotzdem ist er allemal verdient“, hatte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz dem SID vor dem Duell mit Oranje gesagt. Die abschließende Platzierung sowie der Gegner in der Runde der letzten Acht steht erst nach dem finalen Spiel der Gruppe B zwischen Belgien und Großbritannien fest.

Bislang gleicht das Turnier des Olympiasiegers von 2008 und 2012 einer Achterbahnfahrt. Dem 7:1 zum Auftakt gegen Kanada folgte eine 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien, dem 5:1 gegen den zweimaligen Olympiasieger Großbritannien ein 3:4 gegen Südafrika. Nun gewann das deutsche Team die Neuauflage des Finals der letzten EM. „Letzten Endes spielt es keine Rolle, wie wir ins Viertelfinale eingezogen sind“, sagte Menke-Salz: „Wir werden dort alles reinlegen, um den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale zu machen.“

Mehr zum Thema 1/

Deutlich weniger Mühe in der Vorrunde hatten in Tokio die deutschen Hockey-Frauen. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger bestätigte am Freitag beim 4:1 (3:0) gegen Südafrika mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre starke Verfassung. Das deutsche Team war schon nach drei Spielen für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Am Samstag steht das Gruppenfinale gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande an.