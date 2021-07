Bild: Reuters

Weltrekord im Becken

Mit einem Fabelrennen über 200 Meter in Weltrekordzeit prägte die südafrikanische Brustschwimmerin Tatjana Schoenmaker die Olympia-Finals am Freitag. Die 24-Jährige holte vor den beiden Amerikanerinnen Lilly King und Annie Lazor Gold in 2:18,95 Minuten und unterbot die vorherige Bestmarke der Dänin Rikke Møller Pedersen aus dem Jahr 2013 damit um 16 Hundertstelsekunden. (dpa)