Mein Tokio (4) : Olympia bildet

Tim Pütz ist als Tennisprofi bei Olympia. Hier erzählt er, über was er sich mit anderen Sportlern unterhält. Und warum er fast in fremder Unterwäsche hätte spielen müssen.

Ich sitze gerade in der klimatisierten Tennishalle, dem einzigen für mich erreichbaren Ort, an dem man es tagsüber in Tokio aushalten kann. Diese Hitze, diese Schwüle sind wirklich extrem. Wir kommen auf der Tennis-Tour an einige heiße Plätze dieses Planeten und sind eine Menge gewohnt.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Deshalb stellen uns die Matches vor keine unüberwindlichen Probleme. Aber eine Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe, fällt aus: den Mannschaftskameraden bei ihren Spielen zuzuschauen. Die Trainer müssen es und kommen abends gar gekocht in unser Quartier. Würden wir uns auf die Tribüne setzen, wir könnten am nächsten Tag unmöglich Leistung bringen.

Nette Kontakte geknüpft

Auch eine Eröffnungsfeier stellt nicht gerade die perfekte Spielvorbereitung dar, aber meine Entscheidung, trotzdem teilzunehmen, war absolut richtig. Sie wird mir unvergesslich bleiben. Ich habe mir einige Eröffnungsfeiern im Fernsehen angeschaut, aber das war kein Vergleich. Ich war jedenfalls aufgeregt wie ein kleines Kind. Den meisten anderen Sportlern ging es genauso. Wir haben viele angesprochen und nette Kontakte geknüpft, zwischen dem Einlaufen und Auslaufen wird viel rumgestanden. Die Gespräche drehen sich um ganz unterschiedliche Dinge.

Natürlich wird fast immer als Erstes über die Sportarten gesprochen, die ausgeübt werden, die allermeisten Gegenüber kennt man ja nicht. Es geht um Trainingsbedingungen, auch über die Berufe, viele sind gar keine Profis, über Familien, Tokio-Erfahrungen. Das alles läuft ohne Scheu oder einen Gedanken an mögliche Statusunterschiede ab. Wir wirken in unseren Olympia-Klamotten ohnehin alle gleich. Alexander Zverev wird zwar um deutlich mehr Fotos gebeten als zum Beispiel ich, aber auch das läuft alles auf einer wunderbaren Ebene ab.

Gerade noch rechtzeitig

Insgesamt beschränkte ich den Aufenthalt bei der Eröffnungsfeier aber auf vier Stunden, schließlich stand am Samstag um 11 Uhr das erste Doppel an. Die Reden habe ich mir geschenkt. Die frühere Rückkehr hat sicher nicht geschadet, sodass mein Partner Kevin Krawietz und ich gegen die Argentinier Schwartzman/Bagnis in zwei Sätzen gewinnen konnten. Den ersten Sieg hatte ich vorher gefeiert – über die Wäscherei im olympischen Dorf. Mithilfe des DOSB tauchte mein verloren gegangener großer Wäschesack wieder auf. Gerade noch rechtzeitig, um das Spiel in eigener Unterwäsche absolvieren zu können.

Auf die nächste Runde freue ich mich besonders, da treffen wir auf Andy Murray, einen der ganz Großen unseres Sports. Andy hat drei Grand-Slam-Titel gewonnen und das olympische Turnier 2012 in London. Zudem war er 41 Wochen die Nummer eins. Mit 34 wird er zwar von chronischen Hüftbeschwerden geplagt, aber für herausragende Doppel ist er immer noch gut genug. Zumal sein Partner Joe Salisbury ein exzellenter Doppelspieler ist.

Mehr zum Thema 1/

Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit in unserer deutschen Tennis-Wohnung vor allem mit Fernsehen. Wobei wir kaum Tennis schauen und uns auch kaum über Tennis unterhalten. Es ist nicht so, dass wir untereinander die Matches oder die kommenden Gegner groß analysieren würden. Vielmehr beschäftigen wir uns mit anderen Sportarten. Es ist unglaublich, was die Tischtennis- und Badmintonspieler leisten oder die Gymnastinnen oder die Basketballspieler im Drei-gegen-drei. Olympia bildet.

Peter Heß sprach mit Tim Pütz, 33 Jahre alter Frankfurter Tennisprofi, der in Tokio im Doppel mit Kevin Krawietz antritt.