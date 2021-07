Slalom-Kanutin Ricarda Funk : Gegen den Strom zu Gold

Vor fünf Jahren schon zählte Kanutin Ricarda Funk zur Weltspitze. Sie gewann 2016 die Weltcup-Wertung in der Slalom-Disziplin mit dem Kajak. Und hatte doch bei den Sommerspielen in Rio 2016 zuschauen müssen. Die Rheinländerin war an der Qualifikation gescheitert. Heute sagt sie, so schmerzhafte Niederlagen setzten besondere Kräfte frei. Ein tiefer Sturz als Quelle eines Höhenflugs?

Am Dienstag gewann die 29 Jahre alte Sportsoldatin die erste Goldmedaille der deutschen Olympiamannschaft bei den Sommerspielen in Tokio. Sie galt zwar als Kandidatin für eine Medaille. Aber dass ihr der Griff zu Gold gelang, lag nicht nur an ihrem Gefühl für das Gleiten des Bootes im wilden Wasser des künstlichen Kanals über Wellen und Walzen hinweg, an ihrem Geschick, ohne Berührung vorwärts, rückwärts, seitwärts und, weil es sein muss, auch gegen den Strom durch die 25 Stangen-Tore zu navigieren.