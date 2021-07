Skateboarderin mit 14 zu Olympia : Schweben, stürzen, weiterbrettern

Skatehalle Friedrichshain. Lilly Stoephasius schiebt ihr Skateboard an den Rand der Bowl. Eine Wanne mit steilen, ungleichmäßigen Neigungen. Wenn sich Lilly Stoephasius in die Bowl hineinfallen lässt und auf ihrem Brett die Wände hinauf- und hinunterjagt, sieht es aus wie eine Achterbahnfahrt ohne Gleise. Alle paar Sekunden schießt sie über das Metallrohr am oberen Rand der Bowl hinaus oder rutscht mit ihrem Skateboard darüber. Sie lässt das Board kreisen und verändert die Richtung, um wieder elegant aus der Bowl hinauszuschweben und sanft auf den Füßen zu landen – oder krachend in sie hineinzustürzen.

Skateboarden ist eine von fünf Sportarten, die in Japan ins olympische Programm aufgenommen werden. Im Skateboarden gibt es zwei Disziplinen, Park und Street. Street wird auf einer Fläche mit Stangen und Rampen ausgetragen und erinnert an das Skateboarden, das man aus den meisten Stadtbildern kennt. Wer nach Jahren noch nicht viel mehr gelernt hat als einen kleinen Hüpfer, kann immerhin cool danebenstehen. Abhängen ist Teil der Kultur. In der Disziplin Park fahren und fliegen die Skateboarder in der Bowl. Es ist die anspruchsvollste und spektakulärste Art des Skateboardens. Und hat mit Abhängen wenig zu tun.