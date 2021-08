Olympischer Rekord im ZehnkampF : Kaul bei Warners Triumph zum Zuschauen verdammt

Eigentlich wollte er mit um die Medaillen kämpfen. Aber Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul verletzt sich am Fuß – und muss in Tokio zusehen, wie Damian Warner zum neuen König der Athleten ausgerufen wird.

Am Tag nach seinem dramatischen Abgang, als er im Rollstuhl von der Laufbahn geschoben werden musste, zeigte sich Niklas Kaul schon wieder ziemlich gefasst. „Das wird jetzt nicht schön“, meinte der am Fuß verletzte Zehnkampf-Weltmeister über sein Vorhaben, das Olympiastadion von Tokio als Tribünengast zu besuchen. Aber hadern hilft ja nichts, er wollte „die Jungs“ noch beim Speerwerfen und über 1500 Meter laufen sehen.

Die Jungs, das sind seine Zehnkampf-Kollegen, mit denen der 23-Jährige eigentlich um die Medaillen wetteifern wollte. Doch daraus wurde nichts, weil sich Kaul am Vortag beim Hochsprung eine Quetschung im Sprunggelenk seines rechten Fußes zugezogen hatte.

So musste er kampflos zuschauen, wie Damian Warner zum neuen König der Athleten ausgerufen wurde. Dabei gewann der 31-jährige Kanadier nicht nur hochverdient die Goldmedaille, die er mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg ohne jeglichen Wackler sicherstellte, er übertraf mit seinem Resultat von 9018 Punkten sogar die magische 9000er-Grenze, die er jüngst in Götzis noch knapp verpasst hatte (8995). Der klassische Sprintertyp aus Nordamerika übernahm schon am frühen Mittwoch mit einem fulminanten Sprint in 10,12 Sekunden die Führung, die er mit zwei Bestmarken innerhalb eines Zehnkampfs ausbaute: 8,24 Meter im Weitsprung und 13,46 Sekunden im Hürdenlauf hatte bislang noch kein Zehnkämpfer im olympischen Rahmen geschafft. Der Franzose Kevin Mayer, Weltrekordhalter mit 9126 Punkten und genau wie Kaul ein Mann des zweiten Tages, gewann nach starker Aufholjagd, die in einem Speerwurf auf 73,09 Meter gipfelte, mit 8726 Punkten die Silbermedaille. Bronze sicherte sich überraschend der Australier Ashley Moloney (8649). Kai Kazmirek ( 8126) belegte Rang 14.

Gemessen an seinem Start in den Mehrkampf, hätte Niklas Kaul durchaus ein Wörtchen mitreden können bei der Medaillenentscheidung. Es habe „klick“ gemacht, meinte er nach einer bislang schwierigen Saison. Einen Hausrekord von rund 8700 Punkten hätte er sich zugetraut. Nach persönlichen Bestleistungen im Weit- und Hochsprung und für ihn guten Resultaten in Sprint und Kugelstoßen lag er gut hundert Punkte über seiner Zwischenmarke von Doha, wo er dank eines fulminanten zweiten Tages sensationell Weltmeister geworden war.

Keiner fiel so tief wie Kaul

Es geschah beim Absprung zum Hochsprung. „Ich stelle den Fuß zu dicht hin“, analysierte Kaul sein Missgeschick, das auf den ersten Blick nicht als solches zu erkennen war. Der Absprung gelang, der Flug auch: 2,11 Meter makellos gemeistert. So hoch war er noch in keinem Wettkampf gesprungen, und sein Jubel fiel entsprechend überschwänglich aus. Kein Zehnkämpfer kam an diesem Tag höher hinaus im Hochsprung. Doch keiner fiel auch so tief wie er. Denn schon beim Wechseln von den Sprungschuhen in die Badeschlappen schwante selbst den Fernsehzuschauern, dass da was nicht stimmte: Blut suppte durch die Socken. Das „zu dicht Hinstellen“ Kauls hatte bewirkt, dass zu hohe Kräfte auf den Sprungfuß wirkten. „Da muss ich gucken, dass ich weiter wegbleibe“, analysierte der junge Mann erstaunlich abgeklärt im Stil eines Trainers sein Missgeschick. Doch er hatte auch sogleich die Erklärung parat: „Höchstleistungssituation“. Da hört der Athlet von Welt nicht immer so in sich hinein, wie es wohl sinnvoll wäre. Die Folge war eine schmerzhafte Quetschung des Mittelfußes.