Deutsche Olympia-Sprinterinnen : Lückenkemper darf auf Start in Tokio hoffen

Für die Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) sind die Olympischen Spiele in Tokio verletzungsbedingt beendet, bevor sie überhaupt so richtig angefangen haben. Bei Mayer, die nach ihren 11,12 Sekunden über die 100 Meter und für die Staffel nominiert worden war, ist im Trainingslager in Miyazaki ein Problem an einer alten Verletzung wieder aufgetreten. Bei Staffelläuferin Nippgen besteht Verdacht auf Muskelfaserriss, beide Athletinnen werden zeitnah die Heimreise nach Deutschland antreten.

Damit darf Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) wieder auf einen Einzelstart hoffen. Die 24-Jährige, die verletzungsbedingt die Qualifikation zunächst verpasst hatte, trat die Reise nach Japan als Ersatzkandidatin für die 100 Meter sowie für die Staffel an. „Ob sie über die 100 Meter antritt, müssen wir noch zusammen entscheiden“, sagte Chefbundestrainerin Annett Stein und verwies darauf, dass Lückenkemper „zuletzt noch nicht zu 100 Prozent in Form“ gewesen ist.

Die deutsche Meisterin Alexandra Burghardt (Burghausen) und Tatjana Pinto (Paderborn) sind für die 100 Meter gesetzt. Die Vorläufe starten am Freitag (4.40 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport).