Radsport-Direktor bei Olympia : DOSB schickt Moster nach Diskriminierung nach Hause

Einen Tag nach der Entgleisung des Radsport-Direktors bei Olympia wird Patrick Moster doch zur Heimreise aufgefordert. Für den Umgang mit dem Fall gibt es Kritik an DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Kurz vor dem Eklat: Azzedine Lagab aus Algerien (rechts) fährt am deutschen Sportdirektor Patrick Moster vorbei. Bild: dpa

Einen Tag nach der Entgleisung des Sportdirektors des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Patrick Moster, hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seine Entscheidung revidiert und den Funktionär aufgefordert, die Heimreise anzutreten: „Die Delegationsleitung des Team D bei den Olympischen Spielen in Tokio hat entschieden, dass Patrick Moster seine Aufgabe als Teilmannschaftsleiter Radsport im Team D nicht weiter wahrnehmen und zeitnah nach Deutschland abreisen wird“, teilte der DOSB am Donnerstagnachmittag Ortszeit in Tokio mit.

Dieser Entscheidung sei „eine eingehende Beratung der Delegationsleitung sowie eine erneute Anhörung des Betroffenen“ vorausgegangen, in der sowohl der Vorgang als auch die Konsequenzen für das Team D diskutiert worden sei. Moster hatte während des Einzelzeitfahrens der Männer am Mittwoch den deutschen Radrennfahrer Nikias Arndt mit diskriminierenden Anfeuerungsrufen am Straßenrand unterstützen wollen: „Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm“, rief er während des Rennens, dokumentiert durch Aufzeichnungen, Arndt zu.

Vor dem Olympiateilnehmer waren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und der Algerier Azzedine Lagab im Kampf gegen die Uhr auf dem Weg. Moster erklärte seine Wortwahl mit dem „momentanen Stress und die Hektik“, sie dürften keine Entschuldigung für seinen Aussetzer sein. „Ich kann mich nur für die getätigten Worte entschuldigen“, hatte der 54-Jährige dem Sportinformations-Dienst gesagt. Einen Kontakt mit den betroffenen Athleten aus Algerien und Eritrea soll es vor dieser Aussage nicht gegeben haben. Dennoch konnten sich der BDR und der DOSB nicht dazu durchringen, Moster die Akkreditierung zu entziehen.

„Solche Worte sind nicht akzeptabel“

DOSB-Präsident Hörmann führt nach eigenen Aussagen am Mittwoch ein kritisches Gespräch mit dem Sportdirektor des BDR. Dabei kam der wegen seiner Umgangsformen immer wieder von Verbandspräsidenten im DOSB kritisierte Hörmann zu dem Ergebnis, dass Moster und das Team aus dem Vorfall „die notwendige Sensibilität für die künftigen Wettbewerbe“ mitnehmen werde. Moster hätte demnach in der kommenden Woche bei den Bahnrad-Wettbewerben als Sportdirektor in verantwortlicher Position mitwirken sollen.

Am Donnerstag erklärte Hörmann laut DOSB-Mitteilung, dass „wir weiterhin davon überzeugt“ sind, „dass seine öffentliche Entschuldigung für die gestern von ihm getätigte rassistische Äußerung aufrichtig ist. Mit dieser Entgleisung hat Herr Moster jedoch gegen die olympischen Werte verstoßen. Fairplay, Respekt und Toleranz sind für das Team D nicht verhandelbar.“

Die Entscheidung, Moster aus dem Team zu nehmen, kam nach der Kritik, die bis Donnerstagmorgen Ortszeit bekannt wurde. „Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren“, schrieb Arndt bei Twitter: „Solche Worte sind nicht akzeptabel.“

Radprofi Rick Zabel forderte ein hartes Durchgreifen: „Ich persönlich kann nicht verstehen, dass nach diesem Verhalten nicht sofortige Konsequenzen vom BDR oder DOSB getroffen worden sind“, schrieb der 27-Jährige via Instagram: „Wenn wir die olympischen Werte und Antirassismus-Kampagnen predigen und auch nachhaltig glaubhaft vertreten wollen, dann darf ein solcher Vorfall nicht geduldet werden.“

In Tokio zeigten mehrere Verbandspräsidenten am Donnerstagmorgen Ortszeit im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kein Verständnis für die Haltung des DOSB-Präsidenten am Mittwoch. Thomas Konietzko, der Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes, zeige sich schließlich erleichtert: „Das war die einzig richtige Entscheidung“, sagte er der F.A.Z.

Auch Dagmar Freitag äußerte sich gegenüber der F.A.Z. am Morgen: „Die Entscheidung, Herrn Moster nach seinem inakzeptablen rassistischen Ausfall nun doch nach Hause zu schicken, ist nach meiner Einschätzung ausschließlich dem massiven öffentlichen Aufschrei zu verdanken. Noch gestern haben wir ein aus meiner Sicht völliges Versagen der deutschen Delegationsleitung erleben müssen, als DOSB-Präsident Hörmann – für mich persönlich allerdings nicht unerwartet – abgewiegelt hat und wie selbstverständlich den weiteren Verbleib des Herrn Moster in 'Team D' verkündet hat. Es ist geradezu bezeichnend, dass die einzig unmissverständliche Stellungnahme mit klarer Haltung zu den Werten des Sports von dem Athleten Nikias Arndt kam“, teilte die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag mit.

„Wenn es tatsächlich noch eines Beleges bedurft hätte, dass ein personeller Neuanfang an der Spitze des deutschen Sports dringend geboten ist, dann hat Herr Hörmann mit seinen gestrigen Erklärungsversuchen diesen eindrücklich geliefert. Die Reaktionen in den internationalen Medien zeigen zudem, dass diese Delegationsleitung nach meiner Wahrnehmung dem Ansehen des deutschen Sports massiven Schaden zugefügt hat. Daran ändert auch die heutige Kehrtwendung nichts mehr“, sagte Dagmar Freitag weiter.

Ob Moster zwischenzeitlich die Athleten persönlich um Entschuldigung gebeten hat und ob sie diese annahmen, war vorerst nicht zu erfahren. Azzedine Lagab hatte die diskriminierenden Anfeuerungsrufe am Morgen via Twitter gekontert: „Es gibt bei den Olympischen Spielen kein Kamelrennen. Deshalb habe ich mich für den Radsport entschieden. Zumindest war ich in Tokio dabei.“