Olympia-Drama um ein Pferd : Dringender Handlungsbedarf im Fünfkampf

Es ist wieder einmal Zeit, Michail Gorbatschow zu zitieren: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Der Weltverband für Modernen Fünfkampf ist seit Jahrzehnten dabei, sich immer wieder neu zu erfinden, sich noch fitter zu machen für das olympische Programm, aus dem er schon mindestens zweimal gestrichen werden sollte.

Zum Beispiel fanden in Tokio alle fünf Disziplinen – Schwimmen, Fechten, Reiten, Laufen, Schießen – an einer einzigen Wettkampfstätte statt. Es wurden Laserwaffen eingeführt, Laufen und Pistolenschießen wurden zu einer Art Biathlon zusammengezogen, und bei den nächsten Spielen 2024 in Paris soll das Fünferpack innerhalb von 90 Minuten ausgetragen werden.