Weitspringerin Malaika Mihambo : „Ich glaube an mich selbst“

Die Vorsaison ist abgeschlossen. Sie lief von außen betrachtet so drei viertel gut. Wie sind Sie zufrieden mit dem, was bisher passiert ist in diesem etwas merkwürdigen Corona-Jahr?

Ja, dieses Jahr ist sehr holprig verlaufen, dadurch, dass ich vergangenes Jahr aus dem kurzen Anlauf gesprungen bin und dieses Jahr wieder zurückwollte zum langen Anlauf. Ich habe nicht so zurück gefunden, und das hat mich viel beschäftigt. Wenn der Anlauf nicht passt, wenn es nicht so läuft, dann belastet das. Man hat das Gefühl, man wird von der Jägerin zur Gejagten. Man hat Angst, etwas zu verlieren oder nicht mehr mithalten zu können mit dem, was man schon mal geleistet hat. Da galt es für mich zu lernen, das Selbstvertrauen zu haben und zu wissen: ich kann was, ich weiß das – und auch zu wissen, dass ich mir nichts beweisen muss und auch nichts zu verlieren habe.

Sind Sie tatsächlich noch so unsicher, dass Sie glauben, etwas beweisen zu müssen trotz Ihrer bisherigen Erfolge?

Dieser Gedankenprozess ist abgeschlossen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht tun muss. Dass ich frei bin, einfach meinen Wettkampf machen kann. Dass ich an mich selbst glaube. Und auch wenn jetzt noch keine sieben Meter in der Liste stehen, dass ich trotzdem weiß, was ich kann, und daran auch keinen Zweifel hege. Natürlich ist es nicht so eine komfortable Lage wie 2019. Da bin ich aus einer Super-Hallensaison gekommen. Und konnte in jedem Wettkampf darauf aufbauen und mich weiterentwickeln. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mein Körper das Weitspringen nicht verlernt hat. Von daher ist es auch mit der holprigeren Vorbereitung noch möglich, Weitsprünge wie 2019 anzusteuern, weil der Körper nicht so schnell vergisst.

Können Sie denn so kurz vor Olympia noch an der Technik feilen, oder ist es eine Frage des Rekapitulierens, dass Sie wieder in das erfolgreiche Bewegungsmuster kommen, wie es vorher der Fall war?

Das ist natürlich beides. Zum einen gibt es Dinge, die man neu lernt, die man neu ansteuern kann, worauf man noch mal neu Wert legt, gerade mit meinem neuen Trainer, Uli Knapp. Der hat noch mal eine etwas andere Sicht auf den Weitsprung. Man selbst entwickelt sich als Athlet weiter, hat ein neues, verbessertes Körpergefühl. Aber gleichzeitig war erst mal der Hauptschritt, wieder ansteuern zu können, was man 2019 in Serie gemacht hat.

Sie wollten eigentlich in Amerika bei Carl Lewis trainieren. Das hat aber nicht geklappt. Wie zufrieden sind Sie mit der Situation, immer noch in Deutschland zu sein, wenn auch mit einem neuen Trainer?

Ich bin sehr zufrieden hier in Deutschland. Ich fühle mich sehr wohl bei Uli Knapp, der auch zeitgleich Bundestrainer ist. Ich denke auch, dass es genau der richtige Schritt war, 2020 ein neues Trainingsumfeld zu suchen. Für mich persönlich war es einfach an der Zeit. Es ist einfach schön, zu sehen, dass man sich auch mit einem neuen Trainer auf Augenhöhe befinden kann. Natürlich muss man sich erst mal zurechtfinden, mit diesem neuen Trainer-Athleten-Gespann. Ich weiß es zu schätzen, dass er mich unterstützt und mich so akzeptiert, wie ich bin. Gleichzeitig ist er auch ein erfahrener Trainer, der auch fachlich fundierte Trainingspläne schreibt und gut coacht. Und neben dem Sport verbindet uns auch die Musik.

Welche Form der Musik verbindet Sie? Die, die Sie hören, oder die, die Sie selbst machen?