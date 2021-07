Laser-Segler Philipp Buhl : In Japan soll alles besser werden

Von den Olympischen Spielen kann Philipp Buhl derzeit nichts und niemand ablenken. Zumindest wenn man seinen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken glaubt. Während andere Athletinnen und Athleten auf ihren dortigen Accounts noch kurz vor den ersten Wettkämpfen in Tokio ihr Inneres nach außen kehren, über private Dinge sprechen und sich in ihrer Freizeit zeigen, geht es bei dem 31 Jahre alten Immenstädters nur um eine Sache: Segeln. Bereits zwei Wochen vor dem ersten Rennen im Laser verkündete Buhl in einem Video, dass dies nun erst einmal seine letzten Worte vor dem großen Showdown an diesem Sonntag (5.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Olympia, in der ARD und bei Eurosport) in der Bucht von Enoshima seien.

„Ich habe viel trainiert, viel analysiert und recherchiert und auch viel philosophiert und ausprobiert“, sagt Buhl in dem Video. „Und ich glaube, meine Form ist gut und, dass ich der kompletteste Laser-Segler bin, der ich je war.“ Für den zurückhaltenden Allgäuer klingt das schon fast nach einer Kampfansage. Das Ziel ist jedenfalls klar: Eine Medaille sollte es für den Weltmeister von 2019 im besten Fall schon werden.