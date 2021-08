Olympia-Drama um Vetter : „Es kotzt mich richtig an“

Topfavorit Johannes Vetter ist im Speerwurf-Finale der Olympischen Spiele in Tokio frühzeitig ausgeschieden. 82,52 Meter reichten am Samstag nicht, um die Medaillenrunde der letzten acht Werfer zu erreichen. Der 28-Jährige aus Offenburg wurde nur Neunter. Vetter war mit 19 Siegen und als Weltjahresbester nach Japan gereist. Bereits in der Qualifikation, die er mit 85,54 Metern erst im dritten Versuch überstand, hatte Vetter sich schon nicht in Bestform gezeigt. Vor fünf Jahren bei den Rio-Spielen hatte Thomas Röhler Gold gewonnen. Der Jenaer musste wegen einer Rückenverletzung auf die Tokio-Spiele verzichten.

Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll reagierte enttäuscht auf das Scheitern. „Das ist wirklich ein Drama, eine Katastrophe“, sagte die 39-Jährige am Samstag beim Public Viewing im ZDF-Interview. Sie ist die Ehefrau von Vetters Trainer Boris Obergföll. „Ich bin tief traurig für Johannes, für Boris, für die Fans in Offenburg, für den Verein“, sagte sie unter Tränen.

Der Inder Neeraj Chopra gewann den Wettbewerb. Der 23-Jährige siegte mit 87,58 Meter vor den Tschechen Jakub Vadlejch (86,67) und Vitezslav Vesely (85,44). Der Mainzer Julian Weber verpasste als Vierter mit 85,30 Meter eine Medaille. Vetter war mit 19 Siegen und als Weltjahresbester nach Japan gereist, hatte aber sichtlich mit dem teils nassen Anlaufbelag zu kämpfen und rutsche einmal aus. „Die Leute haben probiert, die Anlage mit Eis herunterzukühlen. Die Anlage kann man nach dem Wettkampf in die Tonne kloppen. Es ist gefährlich, es ist nicht gesund“, kritisierte der Weltmeister von 2017 im ZDF. „Manche kommen auf allen Belägen klar, andere rutschen weg. Das ist bitter, aber was soll ich jetzt machen?“

Bereits in der Qualifikation, die er mit 85,54 Metern erst im dritten Versuch überstand, hatte Vetter sich schon nicht in Bestform gezeigt. „Es tut mir echt leid für alle, die mir daheim die Daumen gedrückt haben“, meinte Vetter tief enttäuscht. „Ich bin einer, wenn ich über 90 Meter werfen will, dann brauche ich ein starkes Stemmbein. Ich kann mein System von Quali auf Wettkampf nicht einfach umstellen. Es kotzt mich richtig an.“

Konstanze Klosterhalfen konnte trotz einer starken Vorstellung nicht in den Kampf um eine Medaille über 10.000 Meter eingreifen. Die deutsche Rekordhalterin aus Leverkusen blieb in 31:01,97 Minuten hauchdünn über ihrer nationalen Bestmarke, damit belegte sie hinter übermächtiger Konkurrenz Platz acht. „Achte – das macht mich richtig stolz und glücklich“, sagte Klosterhalfen im ZDF.

Die Niederländerin Sifan Hassan gewann in 29:55,32 Minuten und holte ihr zweites Gold in Tokio. Zuvor hatte sie über 5000 Meter gesiegt, damit ist sie die erst zweite Läuferin nach der Äthiopierin Tirunesh Dibaba 2008 in Peking, der das Double über die beiden längsten Stadionstrecken gelang. Die gebürtige Äthiopierin Hassan hatte in Japan das historische Gold-Triple holen wollen, am Freitag wurde sie aber über 1500 Meter „nur“ Dritte. Silber ging an Kalkidan Ezahegne (Bahrain/29:56.18), Weltrekordlerin Letensebet Giday (Äthiopien/30:01,71) musste sich mit Bronze begnügen.

Klosterhalfen hielt 4000 Meter lang am Ende der Spitzengruppe mit, bis sie nach einer Tempoverschärfung abreißen lassen musste. Ende Februar hatte sie in den USA, ihrem Lebens- und Trainingsmittelpunkt, den deutschen Rekord über 10.000 Meter auf 31:01,71 Minuten verbessert. Danach hatten sie aber hartnäckige Beckenbeschwerden ausgebremst, erst Ende Juli bestritt wieder einen Testwettkampf über 5000 Meter. Über 10.000 Meter hat noch keine deutsche Läuferin eine Olympia-Medaille gewonnen, Kathrin Ullrich war 1988 in Seoul Vierte geworden.

Hassan hatte am 6. Juni beim Meeting im niederländischen Hengelo den Weltrekord der Äthiopierin Almaz Ayana, den sie bei ihrem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro erzielt hatte, um fast elf Sekunden auf 29:06,82 verbessert. Nur 48 Stunden war Giday an gleicher Stelle bei den äthiopischen Olympia-Ausscheidungen noch einmal deutlich schneller (29:01,03).