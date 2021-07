Niederlage gegen Brasilien : Deutsche Fußballer auf verlorenem Posten

Es lief die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Cunha von Hertha BSC zum Elfmeter antrat. Nicht einmal vier Wochen nach dem unrühmlichen Aus der Nationalelf im Achtelfinale bei der EM gegen England sah es in diesem Moment so aus, als müsse der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beim deutschen Olympia-Auftakt die nächste schwere Schlappe einstecken.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Der fünfmalige Weltmeister führte zu diesem Zeitpunkt schon hochverdient 3:0, und die Partie erinnerte, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen, an das legendäre 7:1 der Deutschen bei der WM 2014. Cunha visierte die linke Ecke an, doch den gar nicht mal schlecht geschossenen Elfmeter wehrte Torwart Müller bravourös ab. Und damit vermutlich auch ein deutsches Debakel, das für den DFB in der Luft lag. Am Ende fühlte sich das 2:4 gegen Brasilien daher auch nicht wie die dritthöchste Niederlage in der DFB-Geschichte gegen die Südamerikaner an, sondern eher wie ein olympischer Trostpreis für ein Team, das gar keine echte Chance bekommen hat.

In der zweiten Halbzeit erlebte der deutsche Fußball trotz seiner zeitweiligen Aufholjagd auch kein glanzvolles Comeback, aber immerhin stemmte sich das Team von Trainer Kuntz erkennbar gegen das drohende Unheil. Und schaffte damit immerhin, was der Spielverlauf und die Kräfteverhältnisse nicht wirklich hergaben: halbwegs konkurrenzfähig zu erscheinen. Aus einem 0:3 machten die Deutschen zwischenzeitlich ein 2:3 nach Toren von Amiri (57. Minute) und Ache (83.) – obwohl sie nach einem Platzverweis von Kapitän Arnold von der 63. Minute an in Unterzahl spielen mussten.

„Brasilien hätte mehr Tore schießen können“

Wenn man es positiv sehen will: Statt einer weiteren historischen Niederlage, die angesichts der unzähligen Torchancen der Brasilianer möglich war, hat das Team alles gegeben, um sich in den Wettbewerb zurückzukämpfen. Als Gruppenzweiter können sich die Deutschen in den kommenden Duellen mit Saudi-Arabien und Elfenbeinküste immer noch für das Viertelfinale qualifizieren.

„Brasilien hätte mehr Tore schießen können“, sagte Kuntz ganz offen über ein lange erschreckend einseitiges Spiel, bei dem die Deutschen bloß das Schlimmste verhindern konnten. „Wir waren körperlich noch nicht auf der Höhe. Da sieht man, was eine gute Vorbereitung ausmacht“, fügte Kuntz als Erklärung hinzu. Ein Hinweis, den er nicht als Kritik an seinen Spielern verstanden wissen wollte. Er galt vielmehr, den unwürdigen Umständen – in diesem Fall der zu kurzen Vorbereitungszeit – unter denen seine Spieler für Deutschland bei Olympia antreten müssen. „Es geht jetzt darum, die Mannschaft aufzurichten.“

Den Tatsachen, was deutsche Fußball-Ignoranz gegenüber Olympia bedeutet, konnte man von der ersten Minute an ins Auge sehen: Im Prestigeduell standen die Deutschen gegen topfitte und eingespielte Brasilianer sofort auf verlorenem Posten. Es wurde zwar längst nicht die höchste Niederlage in der DFB-Geschichte gegen die Brasilianer – das war ein 0:4 beim Confederations Cup 1999, bei dem der damalige Bundestrainer Ribbeck ebenfalls mit einer Notauswahl keine Chance hatte.

Selten jedoch hat man in den vergangenen Jahrzehnten eine deutsche Auswahl so hilf- und chancenlos wie in der ersten Halbzeit von Yokohama gesehen. Da lag die deutsche Fußball-Resterampe, die Kuntz auf beschämende Weise zusammenkratzen musste, nicht nur völlig verdient 0:3 zurück, sie musste wegen der vergebenen Elfmeterchance sowie weiterer ausgelassener Gelegenheiten froh sein, nicht noch schlimmer auseinandergenommen worden zu sein. Die Deutschen waren bloß ein Spielball der Brasilianer. „Es war ein brutal hartes Spiel für uns“, sagte Müller. „In der ersten Halbzeit haben wir viel falsch gemacht. In der zweiten Halbzeit wollten wir ein anderes Gesicht zeigen. Das haben wir auch geschafft.“

Der entscheidende Unterschied, wie die beiden Fußball-Supermächte der vergangenen gut siebzig Jahre die Bedeutung des olympischen Turniers betrachten, machte auch der Blick auf den Spieler des Abends deutlich: Der dreifache brasilianische Torschütze Richarlison (7., 22., 30.) gehört, anders als jeder deutsche Olympiateilnehmer, auch zu den Topspielern des internationalen Fußballs. Der Marktwert des Stürmers vom FC Everton, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, beträgt rund 55 Millionen Euro. Der gesamte Kader, den Kuntz aufbieten durfte, kommt auf gerade mal auf 128 Millionen Euro, rund ein Drittel des Werts der Brasilianer (363 Millionen).

Die Deutschen hatten ihre besseren Momente kurz nach der Pause, als Amiri das 1:3 gelang. Doch als Arnold wenig später mit Gelb-Roter Karte gehen musste, war es mit dem kurzen Elan auch schon wieder vorbei. Brasilien begnügte sich damit, die Partie zu kontrollieren und seine Torchancen zu verschwenden. Das 2:3 durch Ache war mehr Beleg für Widerstandskraft als für spielerische Qualität. Der Ausgleichstreffer war nie nahe, ganz im Gegensatz zu dem hochverdienten weiteren brasilianischen Tor, das Paulinho dann in der Nachspielzeit erzielte.