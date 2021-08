Deutsches Abschneiden in Tokio : Die Kraft des Teamsports

Die Bilanz der deutschen Mannschaftssportler in Tokio fällt ernüchternd aus. Können die Deutschen nicht zusammenspielen? Gerade Spiele unter Pandemie-Bedingungen zeigen, was Olympia so besonders macht.

Da lagen sie auf dem blauen Hockeyplatz. Am Boden zerstört. Die Bronzemedaille durch die Finger geglitten im Spiel gegen Indien. Der Traum nach fünf Jahren harter Arbeit geplatzt. Beschwert die Seele vielleicht auch von dem Gefühl, dem Erbe vorangegangener Generationen nicht gerecht geworden zu sein: Die deutsche Hockeyfraktion der Herren kommt zum ersten Mal seit 21 Jahren ohne Edelmetall zurück von Olympischen Spielen. Ein Desaster ist das nicht. Zur Weltspitze fehlt nicht viel.

Das Problem hätten andere Mannschaftssportarten im Deutschen Olympischen Sportbund gerne. Die Handball-Auswahl reiste als selbst ernannter Medaillenkandidat nach Tokio und nach dem Viertelfinale wieder ab. Beim Fußball-Team reichte es nicht mal zur vollständigen Besetzung aller Kaderplätze: Endstation Vorrunde. Die Basketball-Auswahl war schon freudetrunken angesichts der Qualifikation auf den letzten Drücker. Ihr gelang ein einziger Sieg, bevor Slowenien (2,1 Millionen Einwohner) einen Klassenunterschied vor Augen führte. Im Beachvolleyball, offiziell Teil der Mannschaftssportarten, hatten Männer wie Frauen das Halbfinale immerhin im Blick.

Alle anderen schauten aus der Ferne nach Olympia: das Frauenteam des DFB, die Hand- und Basketballerinnen, die gesamte Volleyball-, Wasserball- und Rugbyszene. Auch in der erstmals ausgetragenen Basketball-Variante 3×3, noch der kleine Bruder von Beachvolleyball, aber seit zehn Jahren protegiert vom Weltverband, durften Deutsche nicht zum Ball greifen: zu schlecht. Nur sieben von wenigstens 18 Teams qualifizierten sich. Sie kehren letztlich mit leeren Händen zurück, erstmals seit den Sommerspielen 1996 in Atlanta. Können die Deutschen nicht zusammenspielen?

Was in Tokio fehlte

Es gibt keine allgemeingültige Erklärung für das insgesamt schwache Bild von Tokio, weil die Bedingungen nicht zu vergleichen sind. Hockey, Volleyball, Basketball und Handball der Frauen, Wasserball, Rugby sind Sportarten, die von Amateuren unter professionellen Ansprüchen betrieben werden. Die Athleten müssen gleichzeitig studieren oder arbeiten. Während es im Handball weniger an Geld, sondern an individueller Klasse mangelt, fehlte es im Basketball hier und da an der Bereitschaft, für die Sommerspiele die individuelle Karriere zu gefährden. Im Fußball war die Geringschätzung Olympias mit Händen zu greifen, obwohl die Begeisterung für die 2016 in Rio noch so erfolgreichen Teams kaum Grenzen kannte.

Dahinter steckt ein olympisches Phänomen. Die Teams haben während eines olympischen Turniers immer wieder Zeit und erscheinen dabei als Fans in, ja, Mannschaftsstärke bei Wettbewerben ihrer Landsleute in Individualsportarten. Das beschwingt, motiviert, gibt den Extraschub – und verbindet. In Tokio war das Zusammenwachsen durch die Pandemie-Regeln wie das gegenseitige Besuchsverbot kaum möglich. Aber je öfter Athleten dieses Gefühl vermissten und darüber sprachen, je häufiger sie von kleinen Momenten der Annäherung wenigstens im olympischen Dorf schwärmten, desto klarer trat hervor, was Olympia von allen anderen Wettbewerben des Sports unterscheidet: das ganz große gemeinsame Erleben.

In erfolgreichen Mannschaften, diesen komplexen Gebilden, ist erkennbar, was man dazu braucht. Die Einsicht und die Fähigkeit vor allem der Spieler zu teilen, sich zurückzunehmen und im rechten Moment voranzugehen. Das ist die Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenspiel, ob auf dem Spielfeld oder in einer Gesellschaft. Wer das schon bei Kindern konsequent fördert, wird mehr gewinnen, als je zählbar sein wird.