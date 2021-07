Dressurreiterinnen bei Olympia : Wer soll diese deutsche Equipe schlagen?

Es sei ja noch gar nichts passiert, sagte Isabell Werth am Ende von zwei langen olympischen Wettkampftagen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im Grand Prix, der Qualifikation für das Mannschafts-Finale im Grand Prix Special an diesem Dienstag (10.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) und das Einzel-Finale in der Kür am Mittwoch, gab es zwar noch keine Medaillen. Es wurden acht Teams und 18 Einzelreiter ermittelt, die weiterreiten dürfen, so dass die üblichen Verdächtigen im Dressurreiten nun wieder weitgehend unter sich sind.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Die allerüblichsten Verdächtigen unter ihnen sind wiederum die deutschen Reiterinnen. Was aber passiert ist: Dieses Trio – Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, Dorothee Schneider mit Showtime und Isabell Werth mit Bella Rose – hat im Baji Koen Equestrian Park eine solche Wucht entwickelt, eine solche Machtdemonstration hingelegt, dass für den Rest der Welt eigentlich nur noch die Frage offen blieb: Wer soll diese Equipe schlagen?