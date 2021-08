Aktualisiert am

Corona-Verstoß in Tokio : Sie wollten nur Bier kaufen

Fünf australische Hockeyspieler müssen bis zur Abreise aus Tokio in Isolation bleiben, weil sie sich nach ihrer Final-Niederlage gegen Belgien aus dem Athletendorf geschlichen hatten.

Sie wollten ihren Frust im Alkohol ertränken und haben nun Stubenarrest: Fünf australische Hockeyspieler wurden am Freitag verwarnt und bleiben bis zu ihrer Rückreise aus Tokio in Isolation, weil sie sich nach der Niederlage im olympischen Finale gegen Belgien aus dem Athletendorf geschlichen hatten, um Bier zu kaufen.

„Das Verhalten der Spieler war ein klarer Verstoß gegen die COVID-19-Protokolle, die bei den Olympischen Spielen in Tokio gelten. Ich bin zutiefst enttäuscht“, sagte Australiens Chef de Mission Ian Chesterman. Er sagte, zwei Gruppen von Spielern hätten das Dorf in den frühen Morgenstunden des Freitags verlassen, um in einem Supermarkt Bier zu kaufen – nur eine Gruppe hatte allerdings Erfolg.

Die australischen Fußball- und Rugbymannschaften der Männer waren bereits Anfang der Woche durch Alkoholeskapaden auf dem Rückflug nach Sydney negativ aufgefallen. Mindestens ein Spieler erbrach sich auf der Toilette, die dadurch für den Rest des zehnstündigen Fluges unbenutzbar war. Es gab Berichte, dass einige Olympia-Athleten den Alkoholvorrat des Flugzeugs geplündert hatten, nachdem ihnen weitere Getränke verweigert worden waren. Die Rugbyspieler und das Ruderteam beschädigten auch die olympischen Unterkünfte in Tokio, als sie nach Abschluss ihrer Wettkämpfe feierten.

Der Dachverband Rugby Australia und das AOC beschäftigen sich mit den Vorfällen an Bord. „Das ist extrem enttäuschend, aber sowohl Rugby und Fußball haben mir berichtet, dass solch ein Benehmen sicher nicht akzeptabel ist in ihrem Sport und haben sich glaubhaft beim australischen Olympia-Team entschuldigt“, sagte AOC-Generalsekretär Matt Carroll. „Einige junge Leute haben einen Fehler gemacht“, räumte Chesterman auch da schon ein. Weil sich die Athleten entschuldigt hätten, werde es keine Disziplinarmaßnahmen geben.

Die Australier hatten das packende Hockey-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen Belgien mit 2:3 im Shoot-Out verloren. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Held des Shoot-Outs war Belgiens Torhüter Vincent Vanasch, der in der Entscheidung drei Bälle der Australier parierte.