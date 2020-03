Athletensprecher Hartung : „Thomas Bach hat einen verdammt schweren Job“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Glauben Sie, dass Sie in viereinhalb Monaten, am 24. Juli, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio sein werden?

Ich hoffe, ich werde im Olympischen Dorf sein und mich auf den Wettkampf im Säbel-Einzel am folgenden Tag vorbereiten.

Ist das mehr als ein frommer Wunsch?

Ich bin nicht Experte auf dem Gebiet der Virologie. Die Zeichen stehen jeden Tag schlechter, aber die Hoffnung bleibt, dass wir nach vier Jahren Vorbereitung wirklich bei Olympia kämpfen können.