Probleme der Tokio-Verschiebung : Olympia ist keine Nebensache

Die Olympischen Sommerspiele werden verschoben. Daran besteht kein Zweifel mehr, seit Japans Ministerpräsident Abe in der Nacht zum Montag angesichts der Corona-Seuche endlich laut über einen Terminwechsel nachdachte. Jetzt hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Chance, sich und seine Show zu bewegen. Die Welt außerhalb des Sports wird diese Nachricht kaum erstaunen, manche Enttäuschung unter Athleten oder Funktionären eher empören. Haben die denn nichts als Sport im Kopf?

Ja, das ist häufig so. Die Professionalisierung, die Globalisierung zwingt Athleten und Funktionäre, abzutauchen von dieser Welt und sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren. Die Zuschauer, wir, erwarten, ja fordern das seit vielen Jahren. Und so ist es nicht überraschend, eher erschreckend, dass noch am Sonntag, nach den Appellen und Verordnungen in Deutschland, versucht wurde, Trainingslager für Spitzensportler zu organisieren, die zum Beispiel kein Schwimmbad im Keller haben.