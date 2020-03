Kampf um Olympia trotz Corona : Das Problem des Thomas Bach

Die Olympischen Spiele werden wegen der Corona-Krise verschoben. Der deutsche IOC-Präsident darf jetzt keinen Fehler machen – in einer Situation, in der er nur Fehler machen kann.

Bei allem, was mit den Olympischen Spielen zurzeit geschieht, sieht man nur die Oberfläche. Die Ängste wachsen, die Emotionen kochen auch im Leistungssport hoch, Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), holen nun die Vertrauensverluste der vergangenen Jahre ein. Am Montag waren immer noch einige Leute davon überzeugt, das IOC verschließe sich aus lauter Geldgier den verheerenden Folgen der Pandemie und halte folglich daran fest, die Olympischen Spiele am 24. Juli in Tokio zu eröffnen. Dabei ist – realistisch gesehen – das Gegenteil der Fall. Sie werden verschoben. Und nicht abgesagt, jedenfalls nicht ein für alle Mal. Wie und auf wann, will das IOC zusammen mit dem Organisationskomitee, den japanischen Behörden und seinen Partnern in den nächsten vier Wochen klären.