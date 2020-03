Scharfe Kritik an Olympia-Plan : „Sagen Sie es ab!“

Max Hartung ist in Quarantäne, bis übernächsten Sonntag. Der Vorsitzende der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund, Gründungspräsident von Athleten Deutschland e.V., kommt derzeit nicht an die frische Luft, im privaten Umfeld gibt es eine Covid-19-Erkrankung. Aber Hartung hat telefoniert am Mittwoch, lange telefoniert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte zu einer Telefonkonferenz geladen mit 220 Athletenvertretern. Einziges Thema: die Olympischen Spiele in Tokio. Auf die das IOC unter seinem Präsidenten Thomas Bach „voll verpflichtet bleibt“, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Und nicht mehr „auf den Erfolg der Olympischen Spiele, die am 24. Juli 2020 beginnen“. Die Möglichkeit der Absage war damit eingeräumt – durch Auslassung. Ein Fall für Gedächtnissportler. Oder Archivare, Sportgerät Lupe.

Zahlreichen Athleten in aller Welt ist das zu wenig, viel zu wenig, war es ihnen schon vor der Telefonkonferenz. Den Anfang hatte der französische Zehnkämpfer Kevin Mayer gemacht, ihm sprang Siebenkampf-Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson bei, die formulierte, sie fühle sich vom „IOC unter Druck gesetzt, zu trainieren“, während die Schutzmaßnahmen der Behörden Frankreichs, wo sie trainiert, dazu führen, dass sie „zu Hause isoliert“ sei. In Deutschland schloss sich Marathonläufer Philipp Pflieger an. Aus der IOC-Athletenkommission meldete sich Hayley Wickenheiser, Eishockey-Olympiasiegerin, nun Ärztin. Auf den Spielen zu beharren sei unsensibel und unverantwortlich, die Krise größer als die Spiele. Die Kritik war schon laut, deutlich und vielstimmig, bevor die Telefonkonferenz begann. „Mr. Bach, das ist unsensibel“ Im Telefonat am Mittwoch bekamen die Sportler die wesentlichen Punkte des am Dienstag verschickten „Communiqués“ noch einmal, nun für die Ohren statt die Augen. Als Bach und Kirsty Coventry, Zimbabwes Sportministerin, zugleich Vorsitzende der Athletenkommission des IOC, aufgelegt hatten, stellte sich Bach vor die Kamera – aus der Medienabteilung seines Hauses. „Wirklich großartig“ sei das Telefonat gewesen. „Sehr konstruktiv“, eine „Menge Einblicke“ habe er mitgenommen. „So viele Fragen zum Qualifikationsprozess“ gebe es, eine „sehr realistische Analyse“ werde es geben, alle hätten „festgestellt, dass noch über vier Monate Zeit“ seien bis zu den Spielen. „Wir werden weiter verantwortlich im Sinne der Athleten handeln.“ Erste Priorität habe die Gesundheit der Athleten, dann kämen die Interessen der Athleten und des olympischen Sports. Das Echo kam. „Sorry, Mr. Bach“, schrieb Matthew Pinsent, viermal Olympiasieger im Rudern für Großbritannien, „das ist unsensibel. Der Drang, sich in Sicherheit zu bringen, ist nicht kompatibel mit dem Training, den Reisen, der Konzentration, die eine Olympiavorbereitung verlangt von Athleten, Zuschauern, Organisatoren. Sagen Sie es ab!“ Inaki Gomez, Rechtsanwalt, früherer Geher, Mitglied der kanadischen Athletenkommission und Athletensprecher des Internationalen Leichtathletik-Verbandes, schrieb bei Twitter: „Danke für die Gelegenheit zu telefonieren, aber ich denke, erste Priorität sollte der Schutz der Gesundheit ALLER Bürger sein. Wenn das unter Kontrolle ist (wann auch immer es so weit ist), können wir uns Gedanken über die Spiele machen. Athleten zu sagen: Macht weiter mit dem, was ihr tut, ist (a) unmöglich (siehe Shutdowns) und (b) leichtsinnig.“

