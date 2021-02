Wegen Olympia vorziehen? : „Impfungen für Sportler diskutieren – jetzt!“

Aktualisiert am

Thomas Konietzko, Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes, sieht die Chancengleichheit in Tokio gefährdet, wenn deutsche Olympia-Sportler nicht vorgezogen gegen Corona geimpft werden.

Olympia im Ausnahmezustand: Ob die Sommerspiele in Tokio überhaupt stattfinden können, ist noch nicht endgültig geklärt. Bild: dpa

Ihre Nationalmannschaft war in den vergangenen Wochen in Antalya im Trainingslager. Was hat sie dort erlebt?

Wir waren dort zusammen mit Teams aus anderen Ländern, Russland, der Ukraine und aus Lettland. Wir waren die Einzigen, die konsequent Masken getragen haben, und wurden dann von Kollegen aus anderen Verbänden gefragt, warum wir denn noch nicht, wie die Athleten aus diesen Ländern, geimpft seien. Gleichzeitig haben unsere Sportler Informationen aus Ländern wie etwa Ungarn und China bekommen, dass dort die Sportler die Ersten waren, die geimpft wurden. Das hat natürlich bei der Mannschaft schon zu einem Nachdenken geführt. Und auch dazu geführt, dass wir uns in der Diskussion mit dieser Situation des Impfens und den Gefahren, die unsere ungeimpften Sportler bei den im Mai und Juni anstehenden olympischen Qualifikationen ausgesetzt sind, auseinandergesetzt haben.