Corona-Ausbruch bei Olympia : „Es ist ein Cluster“

Im Olympischen Dorf gibt es einen ersten größeren Ausbruch von Covid-19. Und auch in der japanischen Hauptstadt Tokio steigen die Zahlen drastisch an: Sie erreichen einen neuen Tageshöchststand.

Wenige Tage vor Ende der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten größeren Ausbruch von Covid-19 im Olympischen Dorf. Fünf Mitglieder des griechischen Kunstschwimmteams, darunter vier Athleten, sind mit dem Coronavirus angesteckt.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





„Ich muss sagen, es ist ein Cluster“, sagte der Sprecher des Organisationskomitees, Masanori Takaya. Alle zwölf Mitglieder des Teams haben nach seinen Angaben das Olympische Dorf verlassen und sind in Quarantäne. Es ist das erste Mal, dass das Coronavirus ein ganzes Team davon abhält, an den Wettbewerben teilzunehmen. Bislang wurden im Olympischen Dorf 30 Infektionen gezählt.

Die Gesamtzahl der Infektionen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen stieg am Mittwoch um 29 auf 327. Dabei werden alle Infektionen seit dem 1. Juli gezählt. Unter den für die Olympischen Spiele bislang eingereisten rund 42.000 Personen gab es 124 Infektionen. Die anderen Infektionen betreffen Einwohner von Japan, darunter überwiegend Dienstleister für die Spiele. Infektionen in dieser Größenordnung seien erwartet worden, sagte Takaya.

Während die Zahl der Covid-Fälle rund um die Spiele begrenzt bleibt, steigen die Infektionen in der Hauptstadt Tokio und in den angrenzenden Präfekturen weiter drastisch an. Tokio meldete am Mittwoch den Tageshöchststand von 4166 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei rund 174 Infektionen je 100.000 Einwohnern.