Turnerin Simone Biles : Sexueller Missbrauch womöglich Grund für mentale Probleme

FAZ Plus Artikel: F.A.Z. Frühdenker : Laschet hat einen schweren Stand im Hochwassergebiet

Nachdem er es in Swisttal mit wütenden Bürgern zu tun hatte, reist Armin Laschet mit Olaf Scholz in ein weiteres Hochwassergebiet. Simone Biles tritt nach ihrer Pause in Tokio am Schwebebalken an. In Griechenland werden bis zu 47 Grad erwartet. Der F.A.Z. Frühdenker.