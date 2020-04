Los Angeles 1932 : Das Olympische Dorf als Vermächtnis

Es war eine der besten Ideen in der olympischen Geschichte, und sie wurde buchstäblich aus der Not geboren. Das Olympische Dorf, für Athleten bis heute so etwas wie das Herz jeder Spiele und ein Sehnsuchtsort, war vor 90 Jahren vor allem ein Mittel zum Zweck: ersonnen, um die Spiele von Los Angeles 1932 zu retten.

In Zeiten der Großen Depression fürchteten die Organisatoren, sie könnten am Ende ziemlich allein dastehen angesichts der Kosten für eine Schiffs- und Bahnreise nach Kalifornien samt Übernachtungen, die für viele europäische Nationen unerschwinglich schienen. Eine Blamage drohte, schließlich hatte das aufstrebende Los Angeles, der „Great Gatsby unter den amerikanischen Städten“, sich mit diesen Spielen neu erfinden wollen, wie Barry Siegel, langjähriger Reporter der „Los Angeles Times“ und Pulitzer-Preisträger, in seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Dreamers and Schemers“ beschreibt: die „Transformation von einem schmuddeligen Außenposten zur globalen Metropole“, so heißt es im Untertitel.