Bild: Reuters

Tolle Serie!

In gleich drei Karate-Disziplinen wurden im Nippon Budokan am Donnerstag Medaillen vergeben. Gold im Kata der Frauen gewann die Spanierin Sandra Sanchez Jaime (Bild) im Finale gegen Kiyou Shimizu aus Japan. Gold im Kumite der Damen bis 55 Kilogramm ging an die Bulgarin Iwet Goranowa, bei den Herren wurde der Franzose Steven Da Costa Olympiasieger in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm. (shüs.)