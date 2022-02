Quarantäne-Lage bei Olympia : Endlich öffentlicher Druck auf China

Abseits jeder politischen Diskussion sind gravierende Schwächen der Olympischen Winterspiele in Peking an ihrem Eröffnungswochenende sichtbar geworden. Die Klagen haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) an seiner empfindlichsten Stelle getroffen: Sie kommen von den Sportlern.

Peking, am Sonntagvormittag um kurz nach elf Uhr. Christophe Dubi, der Exekutivdirektor des IOC, sitzt im Pressekonferenzsaal des Medienzentrums der Spiele. Eben hat Han Zhirong, die Vizepräsidentin des Organisationskomitees der Spiele (BOCOG), in einem Vortrag unter großzügiger Verwendung von Zitaten des Staats- und Parteichefs Xi Jinping zu „olympischen Idealen“ das „komfortable, warme und praktische“ Service-Angebot der chinesischen Organisatoren gepriesen und auf das große Lob verwiesen, das bei ihrer Organisation eingegangen sei. Dann übernimmt Dubi. Weder der Schweizer noch sein IOC sind vor den Spielen durch Kritik an den Chinesen aufgefallen. Das ändert sich an diesem Vormittag.