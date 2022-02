Olympische Winterspiele : Im Schatten von Eileen Gu verschwindet Peng Shuai

„So habe ich es mir vorgestellt. Genau so. Wenn wir über Manifestation reden wollen...“ Die Frau, die hier und heute, in der spektakulären Kulisse der aufgelassenen Shougang-Stahlhütte im Pekinger Westen Gu Ailing heißt, zückt ihr Handy. „So sieht mein Bildschirm seit ein paar Monaten aus. Könnt ihr das sehen? Das ist eine olympische Goldmedaille.“ Gu Ailing, vor achtzehn Jahren als Eileen Gu, Tochter einer Chinesin und eines Amerikaners, in San Francisco geboren, zeigt ihr Handy. Die Sonne strahlt vom Himmel, aber die Goldmedaille ist zu sehen, in Nahaufnahme.

Mitten drin die olympischen Ringe. „Ich habe viel visualisiert in den letzten Monaten. Gestern Abend habe ich nicht so viel über den Sechzehner nachgedacht, weil ich hoffte, ich würde ihn nicht brauchen. Aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich ihn brauchte. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, ihn auszuprobieren, zu schaffen, Geschichte zu schreiben.“ Früher haben die Chinesen hier im Stadtteil Shijingshan Stahl gekocht. Jetzt hat Ski-Freestylerin Gu Ailing ihnen eine Medaille geschenkt, die golden glänzt, aber gekocht ist aus Talent und Ambition – überbordendem Talent und stahlharter Ambition.