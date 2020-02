Inter besiegt Milan : Ein Stadtderby zum Träumen

Da soll noch mal einer behaupten, in der italienischen Serie A würde kein aufregender Fußball gespielt. Sonntagabend, Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, Stadtderby zwischen Internazionale und dem AC Milan. Tabellenzweiter der Serie A gegen den Tabellenachten. Nach 0:2-Rückstand zur Halbzeit drehten die Spieler von Trainer Antonio Conte das Spiel doch noch in einen 4:2-Heimsieg um. Während Italien noch über den Ausgang des Schlagerwettbewerbs in San Remo debattierte, war auf einmal Spektakel in der oft als staubtrocken verschrieenen Serie A zu sehen. „Noch nie war die Meisterschaft so schön“, schwärmte „La Repubblica“.

Mit der atemraubenden Aufholjagd ist Schwung in das Titelrennen gekommen. „Die Serie A ist jetzt ein Thriller“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“. Inter schob sich wegen der günstigeren Tordifferenz an dem achtfachen Serienmeister Juventus Turin vorbei wieder auf Platz eins vor. Im Januar war den Nerazurri nach drei 1:1-Unentschieden die Tabellenführung abhanden gekommen. Jetzt liegen Juventus und Inter mit jeweils 54 Punkten an der Tabellenspitze. Lazio Rom mit dem famos aufspielenden Ciro Immobile, der es bereits auf 25 Saisontore gebracht hat, folgt mit nur einem Punkt Abstand auf Platz drei; am Sonntag steigt das Spitzenspiel zwischen Lazio und Inter.