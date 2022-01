Nach Herzstillstand bei EM : Eriksens emotionale Rückkehr in den Fußball

Die Bilder dieses Tages wird kein Fußballfan jemals vergessen: Beim Europameisterschaftsspiel Dänemark gegen Finnland im Juni 2021 bricht der dänische Spielmacher Christian Eriksen plötzlich zusammen und bleibt reglos auf dem Rasen liegen. Seine Mitspieler erkennen schnell den Ernst der Lage und stellen sich im Kreis um ihn herum auf, um ihn vor den Blicken der Zuschauer im Stadion und den Fernsehkameras zu schützen. Währenddessen versuchen Ärzte minutenlang, ihn wiederzubeleben. Kurz darauf wird Eriksen in ein Krankenhaus gebracht. Er überlebt. Monate später sagt er im dänischen Fernsehen über seinen Herzstillstand, dass er „fünf Minuten tot“ war.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Heute trägt Eriksen, der Mitte Februar 30 Jahre alt wird, einen sogenannten Implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) in der Brust. Das kleine Gerät erkennt automatisch Unregelmäßigkeiten im Herzschlag und korrigiert diese, wenn nötig, mittels elektrischer Impulse. Eriksen kann mit dem ICD zwar durchaus Leistungssport betreiben, allerdings ist das im professionellen italienischen Fußball nicht erlaubt. Sein Vertrag mit seinem Verein Inter Mailand wurde deshalb im Dezember aufgelöst. Ein Rückschlag für Eriksen, dessen Ziel es ist, bei der Weltmeisterschaft im kommenden Winter wieder für Dänemark auf dem Platz zu stehen. Doch seine Suche nach einem neuen Arbeitgeber hat nicht lange gedauert.

Am Montagmorgen stand fest, was sich davor schon einige Tage lang angedeutet hatte: Christian Eriksen unterschreibt beim Premier-League-Klub Brentford FC und erhält bei dem Aufsteiger aus dem tiefen Westen Londons einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Anders als in Italien darf er in England mit seinem ICD spielen, allerdings gingen dem Transfer deswegen gründlichere Gesundheits- und Fitness­checks voraus als normalerweise üblich. Eriksen ist der erste Premier-League-Spieler mit einem solchen Implantat.

„Unglaubliche Gelegenheit“

In Brentford wartet auf ihn eine ungewohnte Aufgabe. Mit Inter wurde er italienischer Meister, während seiner zuvor sechseinhalb Jahre bei Tottenham Hotspur hatte er regelmäßig im Europapokal gespielt und war 2019 bis ins Finale der Champions League vorgedrungen. Brentford dagegen kämpft um den Verbleib in der ersten Liga. Aktuell hat der Klub einigermaßen beruhigende acht Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, zuletzt aber vier Spiele nacheinander verloren. Bis zu seinem ersten Einsatz werden einige Tage vergehen; beim FA-Cup-Spiel gegen Everton am Samstag wird er noch nicht Teil der Mannschaft sein.

Im Kader seines neuen Klubs ist Eriksen der sage und schreibe achte Däne. Das wiederum liegt daran, dass auch der Trainer, Thomas Frank, aus Dänemark kommt. Frank und Eriksen haben in der Vergangenheit schon einmal zusammengearbeitet, als Frank Nachwuchstrainer beim dänischen Fußballverband war. Eriksen war damals ein Teenager. „Wir haben die unglaubliche Gelegenheit ergriffen, einen Weltklassespieler nach Brentford zu holen“, sagte Frank jetzt über die Verpflichtung. Es werde eine Weile dauern, bis Eriksen wieder sein volles Potential ausschöpfen könne, aber „Christian hat die Fähigkeit, Fußballspiele zu diktieren. Er bringt außerdem Erfahrung auf dem höchsten Niveau des Fußballs mit.“ Davon würden seine Mitspieler auch in der Kabine und beim Training profitieren.

Seine Zeit bei Inter lief für Eriksen nicht unbedingt nach Plan. Vergangene Saison kam er bei den Italienern oft nur zu Kurzeinsätzen oder saß 90 Minuten auf der Bank. Bei Tottenham aber war er ein absoluter Schlüsselspieler, über Jahre hinweg einer der Besten auf seiner Position in der Liga. Zwischen September 2013 und Januar 2020 bestritt er mehr als 300 Pflichtspiele für die „Spurs“, schoss 69 Tore und bereitete 90 vor. Kein Spieler in der Liga gab während dieser Zeit mehr Vorlagen, keiner leitete mehr Chancen ein. Als erfahrener Regisseur und Passgeber im Mittelfeld hinter den Offensivspielern kann Eriksen für Brentford von unschätzbarem Wert sein. Hinzu kommen seine hervorragende Schusstechnik mit beiden Füßen und die Fähigkeit, Freistöße direkt ins Tor zu schlenzen.

In den Medien heißt es, durch Eriksens Verpflichtung verändere sich das Lohngefüge in der Mannschaft nicht. Vermutlich nimmt der Däne ein geringeres Gehalt in Kauf, um sieben Monate nach seinem Herzstillstand wieder Profifußball spielen zu können. Die Entscheidung dürfte ihm trotzdem leichtgefallen sein. Im dänischen Fernsehen sagte Eriksen vor Kurzem, er wolle allen beweisen, dass er den Vorfall in Kopenhagen hinter sich gelassen hat und wieder angreifen will: „Es ist mein Traum, zurückzukommen. Ich bin sicher, ich kann das, denn ich fühle mich nicht anders. Körperlich bin ich wieder in Topform.“

Mehr zum Thema 1/

Der Brentford FC gibt ihm die Chance, sich seinen Traum zu erfüllen – und würde massiv davon profitieren, wenn Eriksen zu der Form findet, die ihn vor seinem Wechsel nach Mailand zu einem der besten Spieler der Premier League machte. Es wäre eine Win-win-Situation. Millionen Fußballfans auf der ganzen Welt drücken ihm die Daumen.