Masters in Indian Wells : Zverev erreicht die dritte Runde

In einem mühevollen Spiel besiegt Alexander Zverev den US-Amerikaner Jenson Brooksby. Damit kann der 24-jährige Olympiasieger seinen Blick auf das ATP-Saison-Finale in Turin richten.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Indian Wells die dritte Runde erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg gewann sein Duell mit dem US-Amerikaner Jenson Brooksby am Sonntag 6:4, 3:6, 6:1 und trifft nun auf den Briten Andy Murray. Der dreimalige Grand-Slam-Champion hatte sich zuvor gegen Carlos Alcaraz aus Spanien mit 5:7, 6:3, 6:2 durchgesetzt. „Das Tennis war jetzt natürlich nicht die größte Leistung von mir. Aber ich habe gewonnen, das ist die Hauptsache“, sagte Zverev dem TV-Sender Sky.

Der Zweitrunden-Sieg gegen Brooksby reicht Zverev zur abermaligen Teilnahmeberechtigung bei dem im November in Turin ausgetragenen Saison-Finale. „Es ist das erste Mal in Turin, in London war ich schon vier Mal. London ist etwas Besonderes für mich, weil ich da schon gewonnen haben. Aber ich spiele gerne in Italien, ich habe mein erstes Masters in Rom gewonnen“, sagte Zverev nach dem Sieg am Sonntag. 2018 hatte Zverev die ATP Finals in London gewonnen.

Zverev ist bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien der letzte verbliebene Deutsche im Feld. Jan-Lennard Struff verlor in der zweiten Runde gegen den an Position 25 gesetzten Italiener Fabio Fognini 4:6, 6:4, 3:6. Zuvor waren bereits Philipp Kohlschreiber, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer aus dem ATP-Turnier ausgeschieden. Bei den Damen ist Angelique Kerber die letzte verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld.