Nach Tennis-Eklat : Fünfstelliges Strafmaß für Zverev

Olympiasieger Alexander Zverev muss nach seinem Wutausbruch beim Tennisturnier in Acapulco 40.000 Dollar Strafe zahlen. Zudem muss er das Preisgeld von mehr als 30.000 Dollar zurückzahlen und verliert die Punkte für die Weltrangliste, wie die ATP am Donnerstag mitteilte. Zudem soll es eine weitere Untersuchung geben.

Zverev war am Dienstag nach seinem Ausraster im Anschluss an seine Niederlage im Doppel beim Turnier in Acapulco disqualifiziert worden. Deutschlands bester Tennisspieler hatte nach dem 2:6, 6:4, 6:10 mit seinem brasilianischen Doppelpartner Marcelo Melo gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß.

Zverev hatte sich zuvor über eine Entscheidung des Referees aufgeregt. Die Herren-Organisation ATP reagierte schloss den 24-Jährigen wegen „unsportlichen Verhaltens“ vom weiteren Verlauf des Turniers aus. Später hatte der Profi sich entschuldigt und sein Verhalten als inakzeptabel bezeichnet.

Djokovic schon ausgeschieden

Unterdessen ist das Comeback von Novak Djokovic beim Tennisturnier in Dubai überraschend früh beendet. Der Weltranglisten-Erste unterlag rund fünf Wochen nach dem verlorenen Corona-Gerichtsstreit in Australien in seinem dritten Spiel beim Turnier in Dubai und wird seine Topposition im Ranking der ATP an Daniil Medwedew verlieren. Gegen den Tschechen Jiri Vesely unterlag Djokovic am Donnerstag im Viertelfinale mit 4:6, 6:7 (4:7).