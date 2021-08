Aktualisiert am

Vor den US Open : Zverev gewinnt dramatisches Halbfinale bei ATP-Turnier

Der Tennis-Olympiasieger konnte sich trotz Magenproblemen in einer hochspannenden, emotionsgeladenen Partie gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durchsetzen. Eine Woche vor dem Beginn der US Open steht er damit im Finale.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat auf dramatische Art und Weise das Endspiel beim ATP-Turnier in Cincinnati erreicht. Gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas drehte Zverev am Samstagabend (Ortszeit) im Halbfinale einen Rückstand von zwei Breaks beim 1:4 im dritten Satz noch und gewann am Ende 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

„Unglaubliches Spiel“, sagte er schon am Netz zu seinem Kontrahenten bei der fairen Gratulation. Noch in der Partie hatte Zverev sich wegen einer langen Toilettenpause massiv über Tsitsipas aufgeregt.

Zverev lag trotz des Psychospielchens im zweiten Satz bereits 2:0 vorne, verlor dann aber vier Spiele in Serie und den Satz. Im dritten Satz hatte er zudem Magenprobleme, wirkte völlig entkräftet und musste sich helfen lassen. Trotzdem zog er die Partie nach 2:41 Stunden endgültig auf seine Seite.

Im Finale gegen Andrej Rubljow

Eine Woche vor dem Beginn der US Open steht Zverev damit im Finale. Dort trifft er auf den Russen Andrej Rubljow, der etwas überraschend 2:6, 6:3, 6:3 gegen seinen Landsmann Daniil Medwedew gewonnen hatte.

Angelique Kerber hatte ihr Halbfinale zuvor verloren. Die Kielerin unterlag der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty nach 1:14 Stunden mit 2:6, 5:7 beim ebenfalls in Cincinnati ausgetragenen WTA-Turnier. Barty trifft im Endspiel auf die Schweizerin Jil Teichmann, die überraschend die Weltranglisten-Vierte Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:2, 6:4 bezwang.