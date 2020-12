Zum Tod von Hengst Totilas : Das schwarze Wunderpferd

Kein anderes Dressurpferd hat die Welt so bewegt wie Totilas. Dieser schwarze Hengst mit dem ausdrucksvollen Gesicht, dem schwellenden Muskelkleid und den spektakulären Bewegungen holte in den Jahren zwischen 2009 und 2015 den Dressursport zum ersten Mal aus seinem vornehmen Getto. Totilas hat es geschafft, zum vierbeinigen Promi zu werden, nicht nur durch seine Schönheit und Kraft, sondern auch, weil er angeblich für die Rekordsumme von zehn Millionen Euro verkauft worden war.

Alle wollten dieses Wunderpferd sehen. Als sein niederländischer Reiter Edward Gal ihn beim CHIO in Aachen ritt, drängten so viele Menschen in das ohnehin nicht kleine Dressurstadion, dass die Turnierleitung es irgendwann absperren musste. Als Gals deutscher Nachfolger Matthias Alexander Rath den Hengst beim Pfingstturnier im Schlosspark von Wiesbaden präsentierte, hingen die Neugierigen wie Früchte in den Bäumen. Als er bei den nationalen Meisterschaften in Balve, im hintersten Winkel des Sauerlands, startete, versanken die Massen mit ihren Autos im Morast.