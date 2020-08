Zum Tod von Nina Kraft : Irrweg auf Hawaii

Sie war die erste deutsche Hawaii-Siegerin. Doch nur für wenige Wochen. Am 16. Oktober 2004 lief die Triathletin Nina Kraft auf dem legendären Alii Drive in Kailua-Kona als Erste über die Ziellinie, es war ein seltsames Bild. Die Braunschweigerin, eigentlich am Ziel aller Träume, wirkte teilnahmslos, kein überschäumendes Glück war zu erkennen. Bald wurde klar, warum. Sie wurde des Dopings mit Epo überführt und verlor ihren Titel. Es folgte eine Welle der Empörung.

Nina Kraft setzte ihr keine Ausflüchte entgegen, sondern ein klares Geständnis. Sie habe wissentlich gedopt, ja, und sie habe sich schon im Moment des Sieges dafür geschämt. Danach brach ihre bis dahin heile Welt zusammen. „Es war für mich das Schlimmste, meinem Bruder und meinen Eltern davon zu erzählen“, erklärte sie 2007 in einem Interview mit dem Magazin „tri-mag“, dem einzigen, das überliefert ist. „Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Erst da habe ich begriffen, was ich gemacht habe. Ich habe mich in meiner Wohnung verbarrikadiert und immer wieder versucht, meine Gefühle zu betäuben. Meine Eltern hatten in dieser Zeit wirklich Angst um mich.“

Nina Kraft wurde 2004 für ein Jahr gesperrt, begab sich in psychiatrische Behandlung und begann 2005 wieder mit Triathlon. Sie gewann fünf weitere, kleinere, Ironman-Rennen, mied dabei jedoch öffentliche Auftritte abseits der Rennkurse.

Nina Kraft zog sich nach Florida zurück, lebte in Clermont, einem 40.000-Einwohner-Städtchen, das sie von Trainingslagern kannte. Sie war dort in der Triathlon- und Laufszene unterwegs und versuchte sich als Personal Trainer.

Am vergangenen Sonntag starb Nina Kraft unter bisher ungeklärten Umständen. Sie wurde 51 Jahre alt. „Die Sonne sank, bevor es Abend wurde“ steht über der Todesanzeige, mit der sich ihre Familie in Braunschweig von ihr verabschiedet. Die Beisetzung soll im engsten Familienkreis erfolgen. Die Freunde in Clermont haben für den 7. September einen Erinnerungs- und Abschiedsabend angekündigt – „mit einem kurzen Programm und einem langen Lauf – genau, wie sie es gewollt hätte“.