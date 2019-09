Saisonstart in der NFL : Unruhe in der Kathedrale

Eigentlich hätte Ausgabe 32 des Fachjournals für amerikanische Himmelsdeuter mit dem Titel „Correlation“ ein großer Verkaufsschlager sein müssen. Denn es enthielt eine Abhandlung für den interessierten Football-Fan, der wissen möchte, welche Mannschaft gut und erfolgreich ist. Der Grund: „Es liegt an den Planeten“, schrieb die Astrologin Courtney Roberts über eine Auffälligkeit, die angeblich Schlüsse auf den „Erfolg von NFL-Trainern“ zulässt: Bei den Besten handelt es sich um einen Personenkreis mit Geburtstagen, die stark von sogenannten Erdzeichen wie Steinbock und Jungfrau bestrahlt sind.

Das Papier sorgte dann doch nicht für Schlagzeilen. Genauso wenig wie die Arbeit des amerikanischen Sportfernsehsenders ESPN, der bei dem Versuch, in die Zukunft zu schauen, vor kurzem noch einen Schritt weiter ging. Dessen Statistik-Spezialisten hatten ihre Computer mit Datenmaterial en masse gefüttert und die Simulation einer kompletten Saison auf die Beine gestellt. Bis hin zum Super Bowl. Demnach treten am 2. Februar 2020 in Miami die New Orleans Saints und die San Diego Chargers an, um die Vince Lombardi Trophy auszuspielen. Das Resultat? 40:33 für die Saints.