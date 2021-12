Zwischen Horror und Genuss : Rauchen ist tödlich!

Liebe Freunde des Horror-Genres, ihr müsst ja nicht mehr ins Kino gehen oder vor dem Rechner sitzen, um euch eine Dosis Grauen reinzuziehen. Reicht schon, eine Packung Zigaretten zu kaufen, seit es diese Warnhinweise und Schockbilder drauf gibt. Rauchen verursacht Schlaganfälle! Rauchen bedroht Ihre Potenz! Rauchen verursacht Kehlkopfkrebs! Ziemlich übel das alles. Rauchen ist tödlich! Auch nicht schön. Dazu Bilder mit Beinstummeln, Geschwüren, Teerlungen und was sonst noch alles.

Kein schönes Thema. Auch keines, das David Banks interessiert. Banks, ein älterer Brite mit ausgesuchten Umgangsformen, raucht nicht. Aber er liebt Bilder in Zigarettenschachteln. Manch deutscher London-Tourist mag ihn schon mal gesehen haben. Mister Banks betreibt auf dem Portobello Road Market in Notting Hill den Stand Nummer 42. Dort verkauft er Cigarette Cards. Bilder, Karten, die zwischen 1890 und 1940 in Großbritannien und anderswo Zigarettenschachteln beigelegt wurden, in einer Zeit, als die Raucher-Welt noch in Ordnung war.

Die Stars der Dreißiger

Jede Karte war Teil eines Sammelsets von 25 oder 50 Motiven zu einem Thema. Oft zum Sport. Mister Banks hat viele davon – Baseball, Kricket, Fußball, Basketball – und eines der schönsten hat er mir letzte Woche verkauft. Ein 50er-Set „Tennis“ von 1936. Sie sollten es sehen! Ein Traum! Zwei Passepartouts mit je 25 Bildern von erstaunlicher Qualität. Vorne drauf jeweils ein Tennis-Star der Dreißiger in Aktion, ganz in Weiß vor grünem Hintergrund, dazu eine kleine Grafik und die Bezeichnung des Schlages.

John Van Ryn, Wimbledon-Sieger 1929, 1930 und 1931, demonstriert in langer Hose und vollendeter Eleganz einen High Backhand Volley. Miss Helen Jacobs, von 1932 bis 1935 viermal amerikanische Meisterin, ist mit einem tiefen, sehr tiefen Backhand Volley zu bewundern. Auf der Rückseite der Karten werden die Schläge und ihre Technik erklärt – Trainingstipps aus den Dreißigern.

Manche der Originalkarten seien knapp und teuer geworden, sagt Mister Banks. Sie erzielten hohe Preise auf dem Sammlermarkt, etwa die von Honus Wagner, einem amerikanischen Baseball-Superstar des beginnenden 20. Jahrhunderts. 2016 wurde eine seiner Karten für 3,12 Millionen Dollar versteigert.

Eine ähnliche Wertschöpfung kann ich mir nicht erhoffen, denn das Wagner-Porträt der Serie T206 wurde nicht mehr als 200 Mal einer Zigarettenschachtel beigelegt. Wagner ließ Produktion und Verbreitung verbieten. Manche Quellen sagen, er sei mit der Honorierung nicht einverstanden gewesen. Andere, er sei überzeugter Nichtraucher gewesen. Wie auch immer: Die Zigaretten damals waren so schädlich wie die von heute. Die Bilder aber, die sie transportierten, waren nicht Horror. Sie waren ein Genuss.