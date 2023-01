Skandal im Snooker? : Ziemlich verdächtige Stöße

Gewachsene Traditionen und die beeindruckende Qualität der weltbesten Cracks sollen im Mittelpunkt stehen, wenn im Londoner Alexandra Palace das Masters im Snooker steigt. Die 49. Auflage des zweitwichtigsten Turniers im Jahreskalender der globalen Main Tour wird in diesen Tagen jedoch von einem eher unangenehmen Thema beherrscht. Seit dem Auftaktmatch des diesmal glücklosen Vorjahressiegers Neil Robertson am vergangenen Sonntag (4:6 gegen Shaun Murphy) wird den Offiziellen der World Snooker Tour (WST) wie der World Professional Billards and Snooker Associa­tion (WPBSA) Tag für Tag die gleiche Frage von Journalisten gestellt. Sie möchten gern als Erste erfahren, ob es „in dieser Sache“ schon etwas Neues gibt.

So dürfte das bis zum Finale am kommenden Sonntag weitergehen. Diese Sache ist schließlich viel zu brisant, um sie für fünfzehn Begegnungen am grünen Tisch aus den Augen zu verlieren. Genau genommen deutete sie sich schon im Oktober an, als der 35-jährige Chinese Liang Wenbo, Nummer 56 der Weltrangliste, bis auf Weiteres vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde. Damals war etwas nebulös von „Fehlverhalten“ die Rede.