Triathletin Lisa Tertsch : Olympia nach Harvard

Neben dem Triathlon-Training hat Lisa Tertsch ihr Wirtschaftsstudium online an der amerikanischen Elite-Universität beendet. Nun will sie ein ungewöhnliches Ausscheidungsrennen nach Tokio gewinnen.

23 Minuten und ein paar Sekunden plus oder minus werden am Mittwoch darüber entscheiden, ob sich die Darmstädter Triathletin Lisa Tertsch für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren kann. Die Entscheidung über den letzten Platz für die Frauen, den die Deutsche Triathlon Union zu vergeben hat, wird in einem Ausscheidungsrennen im Leistungszentrum Kienbaum fallen – über 300 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und zwei Kilometer Laufen. Die ungewöhnliche Distanz, für die die besten Frauen um die 23 Minuten brauchen, ist angelehnt an die Staffel (Mixed Relay), die in Tokio auf dem Programm steht. Die olympischen Staffeln bestehen aus je einer Frau und einem Mann, die Strecke führt über 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen.

Lisa Tertsch, 22 Jahre alt, geht in Kienbaum mit guten Chancen an den Start. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison“, sagt sie. „Ich bin gesund geblieben und konnte mein Training so durchziehen, wie ich mir es vorgestellt habe.“ Trotz Corona. Ganz einfach war es nicht. Nur fünf Stunden Schwimmzeit in der Woche in Darmstadt, kein Zugang zum Kraftraum, Radtraining oft auf der Rolle. Aber darüber zu jammern ist nicht das Ding von Lisa Tertsch. „Mit der Zeit kann man sich das zusammenbasteln. Es hat nur ein bisschen mehr Organisation und Aufwand gekostet.“ Die Leistungsdaten sprechen für eine gute Form. Tertsch trainiert gern nach Gefühl, weniger nach Zahlen. „Aber ich mache regelmäßig Leistungstests, alle vier bis acht Wochen, um zu sehen, wie weit mein subjektives Gefühl mit den objektiven Daten übereinstimmt.“ Es stimmt.

Was fehlte, waren die Wettkämpfe. Da ist lange nichts passiert. Nur an einem einzigen Rennen konnte sie teilnehmen, und auch das war keines wie gewohnt. Bei den Arena Games der Super League in Rotterdam wurde sie Vierte. 200 Meter Schwimmen im Becken, das war noch normal. Dann aber drei Kilometer Radfahren auf der Rolle und ein Kilometer Laufen auf dem Band – ein gewöhnungsbedürftiges Format, aber doch sinnvoll: „Es war cool, einfach mal wieder ein Rennen zu haben und sich richtig anzustrengen. Die Nervosität zu spüren und alles, was dazugehört, das war wichtig, auch für die Motivation.“

Neben dem Training hat Lisa Tertsch nicht ganz nebenbei ihr Wirtschaftsstudium an der amerikanischen Elite-Universität Harvard beendet. „Leider online wegen Corona, aber das ist ja nicht zu ändern.“ Letztlich hat die Pandemie in gewisser Weise sogar geholfen. „Ich hätte mich auf den Abschluss nicht so gut vorbereiten können, wenn das Studium am Ende nicht online gewesen wäre“, sagt Lisa Tertsch. „So habe ich alles orts- und zeitunabhängig machen können.“ Das Training für Olympia und ein Studium in Harvard – diese Kombination ist nicht unbedingt optimal. „Es war zeitweise anstrengend und stressig, das halbwegs unter einen Hut zu bringen. Aber ich wollte halt beides.“ Der Abschluss ist nun geschafft. Fehlt noch Olympia.

Jetzt also Kienbaum. Die Entscheidung. Olympia ja oder nein. Es ist ein Einzelzeit-Triathlon. Gestartet wird im Abstand von zwei Minuten. Wer am schnellsten ist, qualifiziert sich für Olympia. Ein Platz für Männer, ein Platz für Frauen wird vergeben. „Ich habe eine realistische Chance und fahre dorthin, um zu gewinnen“, sagt Lisa Tertsch. „Ich brauche ein gutes, solides Rennen und darf keinen Fehler machen. Ich will ins Ziel kommen und am Ende sagen, das war das Beste, was ich konnte. Wenn es dann für Olympia reicht, ist es schön.“ Wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter.