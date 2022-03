Timing im Zehnkampf : Kaul übt Ausruhen als elfte Disziplin

Der Fuß hält. In Ratingen will Niklas Kaul punkten. Doch der kurze Abstand zwischen WM und EM zwingt den Zehnkampf-Weltmeister zu einem ausgeklügelten Plan. Sogar Schlafforscher sind beteiligt.

Gutes Timing gilt im Zehnkampf als Schlüsselqualifikation. Wer an zwei Tagen binnen 36 Stunden in zehn markant unterschiedlichen Disziplinen von Stabhochsprung bis Diskuswerfen Höchstleistungen erreichen möchte, muss als Athlet in der Lage sein, auf den Punkt sein ganzes Vermögen abzurufen – um dann wieder stundenlang in den Stand-by-Modus zu verfallen, ohne die Grundspannung zu verlieren.

Gutes Timing scheint den Machern der beiden Großveranstaltungen in der diesjährigen Leichtathletik-Saison aber nicht so wichtig gewesen zu sein, als sie ihre Zeitpläne konzipierten, die offensichtlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Bei den vom 15. bis 24. Juli anstehenden Weltmeisterschaften in Eugene (Vereinigte Staaten) soll der Zehnkampf an den letzten beiden Tagen stattfinden – als abschließender Höhepunkt der WM, so der Gedanke.

Schon drei Wochen später stehen vom 15. bis 21. August in München die Europameisterschaften an – mit dem Zehnkampf als erhofftem Knalleffekt direkt zum Auftakt. Leidtragende sind die europäischen Zehnkämpfer um den Mainzer Weltmeister Niklas Kaul, denen kaum genügend Zeit für eine ordentliche Regeneration bleibt, und die zudem noch einen Jetlag von neun Stunden ausgleichen müssen.

In der ihm eigenen Lässigkeit geht Kaul mit diesem Zeitplan um: „Füße hochlegen“ lautet sein einziges Ziel für die Zeit dazwischen: „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der Zehnkampf bei der WM am Anfang und bei der EM am Ende liegt“. Dann wären fast fünf Wochen Zeit dazwischen. „Jetzt müssen wir das Beste draus machen.“

Was aber die zielgerichtete Arbeit davor umso wichtiger erscheinen lässt: „Das Training muss gemacht sein, wenn der Abflug nach Eugene ansteht“. Bundestrainer Frank Müller will freilich auch zwischen WM und EM nichts unversucht lassen, um die Regeneration der Athleten bestmöglich zu gestalten und sucht den Kontakt „mit Experten aus der Schlafforschung“.

Trotz dieses Timing-Problems geht der mittlerweile 24 Jahre alte Niklas Kaul die Saison zuversichtlich an. Die Fußverletzung, die ihm die Olympischen Spiele in Tokio verdarb, „ist ausgeheilt“. Seit November kann er den Fuß voll belasten, „auch Hochsprung geht problemlos“. Ein Trainingslager in Stellenbosch hat der Mainzer gemeinsam mit seiner Trainingspartnerin, der Frankfurter Weltklasse-Siebenkämpferin Carolin Schäfer, bereits absolviert, ein weiteres soll im April in Belek folgen.

Der erste und einzige Zehnkampf vor der WM ist für den 7. und 8. Mai in Ratingen geplant, wo das traditionelle Mehrkampf-Meeting seine 25. Auflage findet, diesmal aber ungewohnt früh im Kalender liegt. Auch dieser Termin ist dem zweiköpfigen Jahresplan geschuldet. In Ratingen will Kaul, dessen Bestleistung seit seiner WM-Sternstunde von Doha bei 8691 Punkten liegt, die nötige Qualifikationsnorm für München (8100) abhaken. Die für Eugene liegt höher (8350), muss ihn aber nicht belasten, da er als Titelverteidiger eine Wildcard genießt.

„Rein sportlich“ sei die WM „höher einzuschätzen“, sagt Kaul über die Wertigkeit der beiden Topereignisse, aber „emotional“ habe für ihn München den höheren Stellenwert. „Ich habe schon einmal eine Heim-EM erleben dürfen“, erinnert er an die glanzvollen Tage von Berlin 2018. „Das war mein bisher schönster Zehnkampf.“

Er war damals kurzfristig für den verletzten Kai Kazmirek nachnominiert worden und belegte als Newcomer auf Anhieb Rang vier. Aber vor allem ist ihm das begeisterte und begeisternde deutsche Sportpublikum in Erinnerung geblieben. So ähnlich erhofft er sich die Stimmung in München – wozu er mit einer Top-Performance sicher beitragen könnte.

Auf den Druck, bestimmte Werte als persönliche Ziele zu definieren, lässt sich der jüngste Weltmeister der Zehnkampf-Geschichte nicht mehr ein: „Ich versuche jedes Jahr schneller zu laufen, höher zu springen und weiter zu werfen“, erklärt er in philosophischer Abwandlung des olympischen Mottos. „Das große Ganze ist wichtiger als die elf Sekunden über 100 Meter“, womit er dann doch auch indirekt seine Schwachstelle ansprach – den Sprint.

Mehr zum Thema 1/

„Ich hoffe, dass Ratingen gut funktioniert“, sagt Kaul noch. Denn Plan B will er nicht bemühen. Am 28./29. Mai steht noch das Traditionsmeeting in Götzis (Vorarlberg) im Wettkampfkalender. Ein Termin, ebenfalls mit dem Abstand von nur drei Wochen – nur ohne Jetlag – auf den er nur zurückgreifen möchte, wenn Plan A schief geht. „Ich muss nicht unbedingt nach Götzis“, sagt Kaul unmissverständlich und verspricht für Ratingen: „Ich gebe mir viel Mühe – aber auch nicht zu viel“. Denn auch das Abrufen der Saisonbestleistung ist eine Frage des Timings.