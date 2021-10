Zehnkämpfer Niklas Kaul : So ein Pech gibt es nicht zweimal

Es waren Bilder, die beim Zusehen wehtaten: Niklas Kaul, wie er erst, sich vor Schmerz und Enttäuschung windend, auf der Laufbahn des Olympiastadions von Tokio lag und kurz darauf, das Gesicht in den Händen vergraben, im Rollstuhl aus der Arena geschoben wurde. Der große Traum von einer Olympiamedaille war für den Zehnkampf-Weltmeister bei seinem Debüt im August früh geplatzt.

Nach vier Disziplinen, in denen er aufgrund zweier Bestleistungen „so gut wie nie zuvor“ dastand, musste der 23 Jahre alte Leichtathlet des USC Mainz wegen einer Sprunggelenksverletzung während des 400-Meter-Laufs aufgeben. Dass der lädierte Fuß den Belastungen nicht mehr standhalten würde, hatte der Saulheimer geahnt. Bei seinem letzten Hochsprungversuch, bei dem er zum ersten Mal die 2,11 Meter hoch liegende Latte überwand, hatte er sich eine schwere Stauchung im Knöchel zugezogen. „Der Weg zurück zum Pausenraum war das Schlimmste“, erzählt Kaul. Zu wissen, dass es nicht weitergeht, aber es nicht wahrhaben zu wollen, das habe etwas in ihm zerbrochen.

Volles Risiko beim Absprung

Mittlerweile ist der Sportler wieder ins Training zurückgekehrt. „Ich habe erst mal fünf Wochen abgewartet, um nichts zu verschleppen“, erklärt er. Die Erleichterung sei groß gewesen, als sich herausstellte, dass nichts gebrochen oder gerissen war. Sprünge will Kaul trotzdem erst wieder Mitte des Monats wagen. Immer wieder hat er diesen fatalen Absprung im Kopf durchgespielt. 30, 40 Wiederholungen kamen dabei zusammen. Er bereut es nicht, volles Risiko beim Absprung gegangen zu sein. Bei so einem großen Wettkampf müsse man alles geben. „Ich hätte auch noch die 2,14 Meter in Angriff genommen“, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte.

Mit dem Ziel der neuen Bestleistung vor Augen sei er etwas schneller als sonst angelaufen und zu dicht an die Anlage herangekommen. Dadurch setzte er den Fuß nicht gerade, sondern schief, mit einer starken Rotation im Knöchel, zum Abdruck auf den Boden auf – eine Technik, die zu vermeiden er vorher intensiv geübt hatte, in die er aber in diesem Moment zurückfiel. Die bessere Alternative gelte es in Zukunft weiter zu stabilisieren. „Natürlich bleibt ein Restrisiko“, sagt Kaul. Doch den hemmenden Gedanken daran müsse er ignorieren.

Abbruch beim letzten Test vor Tokio

Seine Zuversicht schürt, dass „ich in diesem Jahr so viel Pech hatte“, dass sich das nicht wiederholen sollte. Die ganze Saison über war der junge Mann mit der Bilderbuchkarriere, in der zuvor scheinbar immer alles optimal geklappt hatte, nicht richtig ins Laufen gekommen. Kaul, der von seinen Eltern Michael und Stefanie betreut wird, war im Mai nach 19-monatiger Wettkampfpause und einer Ellbogenoperation im vergangenen Jahr auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt.

Weder beim Kultmeeting in Götzis noch bei der finalen Olympiaqualifikation in Ratingen sollte es ihm gelingen, sein gutes Gefühl aus dem Training zu bestätigen. Einen letzten Test kurz vor dem Abflug nach Tokio in Frankfurt, bei dem er die erste Disziplin wegen Verspätung verpasste, brach er enttäuscht ab. In Japan platzte der Knoten zwar; Freude sollte der vorzeitig Gebremste dann aber nicht lange daran haben.

Ziele sind vorhanden

In der kommenden Saison will der mehrmalige Juniorenwelt- und -europameister wieder angreifen. Gleich zwei Großereignisse stehen dafür kurz hintereinander auf dem Plan. Seine Krone bei der WM im Juli in der amerikanischen Stadt Eugene zu verteidigen, dazu sieht sich der bislang jüngste Gewinner der Geschichte verpflichtet. Aber auch auf die Europameisterschaften, die nur einen Monat später in München im Kalender stehen, will der Deutsche keinesfalls verzichten. „Ich habe 2018 in Berlin schon eine Heim-EM erlebt“, sagt der damals viertplatzierte Nachrücker. Das sei überragend gewesen.

Welcher Weg zu den beiden Höhepunkten führen soll, darüber war vergangene Woche noch nicht entschieden. In den kommenden Tagen wird sich die Familie zusammensetzen und die Vorbereitung planen. Sein Lehramtsstudium will der Sport- und Physikstudent auf jeden Fall weiter parallel bestreiten. „Ich muss nebenbei was machen“, sagt Kaul. „Sonst funktioniert der Sport bei mir nicht.“

Neue Reize lockern das tägliche Üben zusätzlich auf. Seit einigen Wochen ist die Trainingsgruppe einmal in der Woche beim Bouldern in der Kletterhalle zu finden. „Das macht Spaß und ist ein sehr gutes Ganzkörpertraining“, erklärt Kaul. Vor allem Schultern, Unterarme und die Hände würden dabei gestärkt.

Ob er bei den internen Vergleichen auf dem ungewohnten Terrain besser abschneidet als seine Mehrkampfkollegin, die EM-Dritte Carolin Schäfer, darüber wollte Kaul keine Auskunft geben. „Wenn ich die Wahrheit sage, bekomme ich das vielleicht tagelang im Training zu spüren“, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. Aber die ganz großen Talente seien in der Wand beide nicht.