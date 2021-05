Zehnkämpfer Damian Warner : Schnell und fulminant

Auch wenn er knapp an der Traumgrenze scheitert: der leichtfüßige Zehnkämpfer Damian Warner unterstreicht in Götzis, warum er ein Kandidat für Olympia-Gold ist.

Einen Weltrekord hat Damian Warner in Götzis schon mal aufgestellt, wenn auch einen inoffiziellen. 2015 verfehlte der kanadische Zehnkämpfer im Kugelstoßen dreimal den Sektor, nahm die null Punkte aber sportlich und kämpfte tapfer weiter. Am Ende der beiden Tage hatte er damals 7893 Punkte gesammelt, für seinen Sportsgeist viel Respekt eingeheimst und sich an die Spitze der „ewigen“ Neunkampfwertung gesetzt. Seitdem erlaubte sich der elegante Kanadier beim wichtigsten Meeting der Mehrkämpfer jenseits der Großereignisse keinen Fehlschlag mehr: er gewann seit 2016 fünfmal nacheinander.

Die vorläufige Krönung aber gelingt ihm an diesem Wochenende mit einem fulminanten Zehnkampf, der ihn nahe an die Traumgrenze von 9000 Punkte bringt. Zwischendurch scheint sogar der Weltrekord des Franzosen Kevin Mayer greifbar, der seit 2018 bei 9126 Punkte steht. Doch am Ende fehlen Warner ganze sieben Zehntelsekunden im abschließenden 1500 Meter-Lauf, den er in starken 4:25,19 Minuten gewinnt, oder wohl eher ein knapper halber Meter im Speerwerfen, so dass Warners über die beiden Tage rotierender Score bei 8995 Punkte stehenbleibt.

„Es bedeutet mit viel“, sagt der zurückhaltend-freundliche Kanadier anschließend, womit er gleich zwei emotional angereicherte Fakten in einem Satz ausdrückt: mit seinem insgesamt sechsten Sieg in Götzis übertrumpft er den von ihm bewunderten „großen Athleten“ Roman Sebrle aus Tschechien. Und mit seiner Punktzahl schiebt er sich an Platz vier der Bestenliste in der Königsdisziplin der Leichtathletik. Nur die Olympiasieger Ashton Eaton (9045) und Sebrle (9026) erzielten neben Mayer jemals bessere Gesamtresultate.

Das besondere Können des schlanken Warners, der mit 1,84 Meter Körpergröße und 83 Kilogramm Wettkampfgewicht nicht von angsteinflößender Statur daher kommt, liegt in seiner frappierenden Schnelligkeit, gepaart mit katzenhafter Eleganz. Als klassischer Sprinter-Springer-Typ spielt er seine größten Stärken gleich in den ersten Disziplinen aus: seine 10,14 Sekunden im Sprint und vor allem die 8,28 Meter im Weitsprung würden ihn auch bei den Spezialisten nicht chancenlos erscheinen lassen. Der weiteste Satz seines Lebens bedeutet zudem „Weltrekord“ im Rahmen eines Zehnkampfs.

Mehr zum Thema 1/

Die rote Startnummer, die ihn als „Leader“ ausweist, trägt Warner von Anfang an. Doch er ruht sich nicht auf dem symbolträchtigen Trikot aus, sondern baut seinen Vorsprung konzentriert aus. Auch im Hochsprung und über 400 Meter gehört er zu den Besten. Im Hürdensprint kommt keiner an ihm vorbei – 13,36 Sekunden markieren seine zweite Weltrekordmarke des Wochenendes. Dass es für den 31-Jährigen, der in Rio Olympia-Bronze gewann und seit 2013 drei WM-Medaillen sammelte, in Tokio zum ersten Gold seiner Karriere reichen könnte, unterstreicht er in Götzis am zweiten, seinem sonst eher schwächeren Tag: Er entscheidet sogar das Diskuswerfen für sich, schwächelt nur mit dem Speer ein wenig.

Und während der um 732 Punkte als Fünfter deutlich distanzierte Weltmeister Niklas Kaul hinterher leicht konsterniert bekennt, er wäre wohl lieber im Bett geblieben, will sich Warner mit der Suche nach den fünf fehlenden Pünktchen nicht zu lange aufhalten: „Für eine Saisoneröffnung war es besser als gedacht“, meint er mit lässigem Understatement.