Fitness mit Youtube : Besser als im Studio

Vor einiger Zeit habe ich Ihnen von meinem Fitnessstudio erzählt, davon, wie ich immer wieder auf die Anmach-Masche bei Tagen der offenen Tür und auf Supersonderangebote mit 24 Monaten Laufzeit reinfalle. Und wie ich – mitten im Corona-Lockdown – wieder mal auf dreizehn Monaten Restlaufzeit sitze. Unterdessen hat mein Studio wieder geöffnet, der stählerne Maschinenpark ebenso wie der schweißgetränkte Raum für die Kurse von Bauch, Beine, Po bis zu den üblichen Verrenkungskursen mit Meditationshintergrund.

Auch die Fenster sind nun geöffnet, sogar die Sauna, in der aktuell zwei meiner Studiokollegen gleichzeitig vor sich hin dampfen dürfen. Eine offene Gesellschaft also, wie man sie sich wünscht. Die dreizehn Monate können abgestottert werden. Nur ein Problem: Der Lockdown dauerte zu lange, die Lust ist weg. Die Lust, seine Zeit zu verplempern mit An- und Abfahrt, die Lust, permanent Geräte und Körperteile zu desinfizieren, die Lust auf Gesprächsfetzen in Massenumkleiden.

Jetzt werden Sie womöglich fragen, was ist denn nun aber mit der Fitness? Geht doch gar nicht ohne Laufband, Ergometer, Zugmaschine, Beinpresse, ohne Pilates, Power Yoga, Zumba, sprich: ohne Studio. Ich bin da mittlerweile anderer Meinung. Man hat seit Corona im eigenen Zuhause ja jede Menge Überraschendes gefunden. Eigene Kinder zum Beispiel, mit denen man spielen kann.

Den richtigen Kanal finden

Oder ein altbackenes Fahrradergometer im Keller, das man einst der Oma schenkte und umgehend wieder zurückbekam. Wenn man sich jetzt draufsetzt, versteht man die Oma. Und kauft sich, weil das gerade Corona-Mode ist und zudem ein Börsenhit, eine Peloton-Hightech-Radmaschine samt Fitness-Abo. Nun, ganz so weit bin ich noch nicht. Aber etwas habe ich – um ehrlich zu sein, war es meine Frau – nun doch gefunden, das schon mal das ganze Kurs­gedöns im Studio vergessen lässt. Sie ahnen es: Es ist einer dieser Youtube-Fitness-Kanäle, von denen es mittlerweile Hunderte gibt, sodass das Problem nur noch darin besteht, den richtigen zu finden.

Mehr zum Thema 1/

Das, möchte ich behaupten, ist uns gelungen. Es ist der Kanal der bayrischen Gymnastiklehrerin Gabi Fastner, den ich Ihnen, sollten Sie zum reiferen, um nicht zu sagen älteren, Fitness-Publikum zählen, ans Herz legen möchte. Fastner sendet fast täglich einen Fitnesskurs, immer neu, immer anders, immer gut. Ihr Archiv ist gewaltig und jederzeit abrufbar. Das Niveau ihrer Kurse ist deutlich höher als der Studio-Durchschnitt, wo Aushilfsvortur-ner oftmals nicht wirklich den ­Eindruck vermitteln, als würden sie verstehen, was sie da machen. Auch ihnen kann man nur raten: Schaut mal bei Gabi Fastner rein!