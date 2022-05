Sippels Sportstunde : Was tut Yoga fürs Gehirn?

Gedämpftes Licht, ätherische Öle liegen in der Luft, eine nach der anderen rollt die Matte aus. Der Blick der Yogalehrerin fällt auf mich: „Ah, dein Gesicht kenne ich noch nicht!“ Sie verfällt in einen kleinen Monolog: „Vielleicht kennst du den Sonnengruß etwas anders, mach ihn so, wie es für dich am besten ist.“

Ich nicke, lächle, hoffe, dass der Moment vorübergeht. „Jaja, ich kenne das, manchmal vergleicht man sich ja doch mit den anderen, schaut, wer kommt wie weit runter.“ Ich fühle mich ertappt. Woher weiß diese Frau, dass ich mich natürlich vergleichen werde? Mein herabschauender Hund blinzelt während der Stunde mal zur Nachbarin, in der Krieger-Position checke ich die Kampfhaltungen der anderen ab. Blick auf die Matte, finde deine Mitte, ermahne ich mich.