Deutsches Damentennis : Wer kommt nach Angelique Kerber?

Die jungen deutschen Tennisdamen tun sich schwer, an die Erfolge von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Co. anzuknüpfen. Chefin Rittner sieht Potential, mahnt aber zur Geduld.

Die Hoffnungen ruhen auch auf ihr: Eva Lys ließ beim Turnier in Stuttgart aufhorchen. Bild: dpa

Die Bässe wummerten, die Lichter blitzten. Tennisturnier in Stuttgart, das ist eben auch immer ein sensorisches Erlebnis für das Publikum. Entsprechend groß war das Getöse, als Eva Lys am Mittwochnachmittag zu ihrem Achtelfinalduell auf den Centre Court trat. Lärm und Lichtshow waren dem Anlass allerdings durchaus angemessen.

Pirmin Clossé Sportredakteur.

Schließlich handelte es sich um das zweifellos größte Match in Lys’ noch junger Profikarriere. Das größte, das derzeit überhaupt möglich ist im Frauentennis. Zumindest was die Gegnerin angeht, die in diesem Fall Iga Swiatek aus Polen war, die neue Nummer eins der Weltrangliste.