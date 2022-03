Nach Bartys Karriereende : Wo bleiben die Stars im Frauentennis?

Das Frauentennis-Turnier von Stuttgart hat vor wenigen Tagen eine Pressemitteilung verschickt. Mit einigem Stolz gab der Veranstalter darin bekannt, dass nun schon acht der aktuellen Top Ten der Weltrangliste ihre Teilnahme an dem Event Ende April zugesagt hätten. Das ist beeindruckend und verspricht auch in diesem Jahr wieder einen sportlichen Wettstreit auf Weltklasse-Niveau. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich auch ein Problem, welches das Frauentennis nun schon seit etlichen Jahren beschäftigt.

Denn ohne all diese herausragenden Tennisspielerinnen herabzuwürdigen, muss man feststellen, dass bislang kaum eine von ihnen über nennenswerte Popularität verfügt. Barbora Krejčikova, Maria Sakkari und Ons Jabeur etwa, um nur drei der Top-Ten-Teilnehmerinnen zu nennen, sind in Tenniskreisen zwar mehr als respektiert. Sie verfügen jedoch nicht ansatzweise über so viel Strahlkraft wie einst etwa die mehrmalige Stuttgart-Siegerin Maria Scharapowa, wie, noch immer, Serena Williams und wie – zumindest in Teilen der Welt – auch Naomi Osaka.