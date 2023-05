Am Mittwoch war für die deutsche Mannschaft Reisetag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Von Tampere (Finnland) nach Riga (Lettland): knappe Stunde Flugzeit. An sich kein großes Ereignis, Reisen sind die Spieler ja alle gewohnt, vor allem die, die ihr Geld in Nordamerika verdienen, wo man heute in New York und morgen in Toronto auf dem Eis steht. Das Problem war nur: Bis zum späten Dienstagabend wusste niemand, wo am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport 1 und MagentaSport) das Viertelfinale gegen die Schweiz gespielt wird. Wie geplant in Riga? Oder doch in Tampere?

Der Weltverband IIHF machte lange ein Geheimnis draus, nicht mal beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) wussten sie Genaueres. Die IIHF behalte sich vor, den Plan kurzfristig zu ändern. Erst nach 23 Uhr kam die Nachricht, dass am nächsten Tag der Flieger bereitsteht. Also alles wie gewohnt: Der Sieger der Gruppe B (Schweiz) bleibt an seinem Ort, der Vierte der Gruppe A (Deutschland) muss reisen.

„Wir halten zusammen“

Nervös ist deswegen aber niemand beim DEB geworden. Wahrscheinlich hätte es nicht mal gestört, wenn das Spiel kurzfristig nach Zürich oder Bern verlegt worden wäre. Vom Publikum her wird das ohnehin ein Auswärtsspiel, die Schweizer werden in Riga von tausenden Fans begleitet, während sich der deutsche Anhang dieses Jahr wenig reisefreudig zeigt. Aber auch das stört niemanden. Ebenso wenig, dass die Schweizer in den ersten zwei WM-Wochen den stärksten Eindruck aller Mannschaften hinterlassen haben: sieben Spiele, sechs Siege. Die einzige Niederlage kam am letzten Spieltag, als diverse Topspieler draußen saßen, weil Platz eins längst sicher war. Folglich seien die Schweizer Favorit, sagt Bundestrainer Harold Kreis, aber er sagt auch: „Sie werden das Spiel bestimmt nicht diktieren. Wir werden schon auf Augenhöhe gegen die antreten.“

Das ist keine Einzelmeinung. Zwar ist durchaus Lob aus dem deutschen Lager für die Eidgenossen zu hören: „Sie sind Gruppensieger geworden, sie haben eine überragende Mannschaft. Sie haben das große Ziel, Weltmeister zu werden“, sagt Dominik Kahun, der das Schweizer Eishockey aus nächster Nähe kennt, er spielt beim SC Bern. Aber in Ehrfurcht erstarrt auch er nicht. „Wir halten zusammen – das entscheidet solche Spiele.“

„Weißes Ballett“

Dass es eben nicht allein auf spielerische Klasse ankommt, daran ziehen sie sich hoch beim DEB. Nicht, dass sie ihre Fähigkeiten nach vier Siegen in Serie kleinreden würden, zumal Abwehrchef Moritz Seider, der fleißige wie torgefährliche Nico Sturm oder der schnelle wie trickreiche JJ Peterka höheren Ansprüchen genügen. Auch Torhüter Mathias Niederberger ist pünktlich zur entscheidenden Phase heiß gelaufen, in den vergangenen drei Gruppenspielen kassierte er nicht mal zwei Tore im Schnitt. Und dennoch: Im Mann-gegen-Mann-Vergleich sind die Schweizer vorn, haben deutlich mehr Personal aus der NHL zur WM bewegen können: Nico Hischier, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler, Janis Moser, Denis Malgin. Hinzu kommen erfahrene Kräfte aus der eigenen Liga wie Gaëtan Haas, Torhüter Leonardo Genoni oder der ewige Andres Ambühl.

Nun muss man beim Anblick dieser Mannschaft nicht gleich vollends aus dem Sattel gehen, wie es manche Schweizer Medien machen, die vom „besten WM-Kader der Geschichte“ und vom „weißen Ballett“ schwärmen. Aber dass die Schweizer nach ihren beiden Silbermedaillen 2013 und 2018 dieses Jahr dran sein könnten, ist kein verwegener Gedanke – zumal die Voraussetzungen günstig scheinen wie nie: Kanadier und Schweden haben wenige Stars dabei, die Finnen wirken nicht ganz auf der Höhe, die Russen sind ausgeschlossen.

Warum die Deutschen trotzdem an sich und ihre Chance glauben: „Es ist keine Play-off-Serie, sondern es sind 60 Minuten. Da kann einem an einem guten Tag auch eine kleine Überraschung gelingen“, sagt Marcel Noebels, der hauptverantwortlich dafür war, dass es vor zwei Jahren genau so lief. Auch damals standen sich die Erzrivalen in Riga im WM-Viertelfinale gegenüber, auch damals galten die Schweizer als Favoriten, doch am Ende jubelten die Deutschen, weil sie kurz vor Schluss ausglichen und Noebels dann im Penaltyschießen einen Kunstschuss auspackte. Nicht der einzige Sieg in einem K.o.-Duell: Auch bei der WM 2010 gewannen die Deutschen, ebenso bei Olympia 2018. „Klar hat man das im Kopf“, sagt Kapitän Moritz Müller, „die werden es auch im Kopf haben.“

Das werden die Schweizer ganz sicher, selbst wenn sie bei der WM im Vorjahr in der Gruppenphase gewannen. Zumal Niederlagen gegen Deutschland besonders schmerzen, da sie sich auf einem anderen Level sehen: stärkere Liga, mehr NHL-Spieler, fast immer bessere WM-Vorrunden. Doch in den direkten Duellen ziehen sie regelmäßig den Kürzeren. Also ist sich Noebels sicher: „Der Schweizer freut sich bestimmt nicht, dass der Deutsche wieder vor ihm steht.“ JJ Peterka setzt auf den Faktor Psychologie: „Wenn man sie ein bisschen mental auf den Boden zieht, kann das schon klappen.“