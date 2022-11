WM-Teamfinale im Turnen : Alles vor wenigen Jahren quasi undenkbar

Die erste gute Nachricht lautet: Das Teamfinale der Turnerinnen ist völlig offen, Spannung ist garantiert. Sechs der acht qualifizierten Teams, zu denen die ausgeschiedenen Deutschen nicht mehr zählen, haben theoretisch Chancen auf den Titel, jedes Team ist gut für eine Medaille. Und eine Medaille in diesem Weltmeisterschaftsfinale ist mehr wert als die metallene Plakette, die an diesem Dienstagabend vergeben wird: Die drei erstplatzierten Teams gewinnen damit auch ihren Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024.

Den Qualifikationsdurchgang haben die US-Turnerinnen mit gut zweieinhalb Punkten Vorsprung für sich entschieden, zwischen den zweitplatzierten Britinnen und den sechstplatzierten Chinesinnen liegen ebenfalls nur zweieinhalb Zähler. Zweieinhalb Punkte sind vergleichsweise wenig: Seit 2014, als Simone Biles erstmals in der Mannschaft stand, haben die USA jedes Teamfinale gewonnen, mal mit sieben, mal mit sechs, auch schon mit neun Punkten Vorsprung. Das ist ungefähr so, als würde das Finale der Fußball-WM 10:0 enden, mit anderen Worten: ziemlich langweilig. Nur hartgesottene US-Fans und Biles-Verehrer konnten diesem Wettkampf viel abgewinnen.

Sie fallen auch mal vom Gerät

Das aktuelle US-Team besteht aus drei Turnerinnen, die auch in Wettbewerben der National Collegiate Athletic Association (NCAA) starten, darunter die Boden-Olympiasiegerin 2021, Jade Carey. Ein Novum für das US-Turnen, denn bislang galten Turnerinnen, die ein Stipendium in der populären Universitätsliga annahmen, quasi automatisch als aus dem Nationalteam ausgemustert.

Doch sechs Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandal um Larry Nassar und den Rücktritt der Karolyis werden auch hier Veränderungen sichtbar. Die Turnerinnen wirken deutlich entspannter, sie lachen und ja: Sie fallen auch mal vom Gerät. Alles vor wenigen Jahren quasi undenkbar. Zudem wurde zuletzt die 34 Jahre alte Chellsie Memmel Teamchefin. Sie kennt das System, das es zu verändern gilt, nur zu gut: 2005 wurde sie Mehrkampfweltmeisterin, 2008 stand sie im Olympiateam, das sich auf der berüchtigten Karolyi-Ranch vorbereitete. Im vergangenen Jahr erregte die zweifache Mutter mit einem kurzen Comeback Aufsehen, mit dem sie nicht zuletzt dafür werben wollte, dass man auch als erwachsene Frau noch sehr gut turnen kann.

Die zweite gute Nachricht ist, dass das Teamfinale für alle Beteiligten eine überschaubare Angelegenheit ist. Aus jeder Nation starten drei Turnerinnen an jedem Gerät, alle drei Wertungen gehen in das Endergebnis ein, nach knapp drei Stunden ist die Entscheidung gefallen. Die Qualifikationstage zuvor waren insbesondere für die Kampfrichterinnen eine Tortur: Fast 14 Stunden lang, bis nach 23.00 Uhr, hatten sie am Sonntag Turnerin um Turnerin bewerten müssen, rund 200 insgesamt. Und das, obwohl der Internationale Turner-Bund (FIG) dieser WM mit dem expliziten Argument zu langer Qualifikationstage erstmals eine Qualifikation über kontinentale Titelkämpfe vorgeschoben hatte.

Die Anzahl der startberechtigten Mannschaften wurde somit quasi halbiert. Der Afrikanischen Turnunion wurde zum Beispiel nur ein einziger Startplatz zugewiesen, genauso viel wie Ozeanien, wo es nur zwei Verbände gibt. „Wir haben ein Problem gelöst und damit ein neues Problem geschaffen,“ räumte FIG-Generalsekretär Nicolas Buompane auf die Frage ein, wie diese Quotierung zustande gekommen sei. Welches Problem die FIG mit dem neuen Modus gelöst hat, ließ er allerdings offen. Donatella Sacchi, die oberste Kampfrichterchefin der FIG, formulierte diplomatisch: „Das Problem ist, bei allen Turnerinnen vom frühen Morgen bis hin zum späten Abend den gleichen Maßstab anzulegen, darauf müssen wir besonders achten.“

Die deutschen Turnerinnen waren im achten von zehn Durchgängen am Sonntagabend gestartet. Wie sich das junge Team – übrigens das einzige in Langanzügen – um Elisabeth Seitz präsentierte, kann man als dritte gute Nachricht bezeichnen: große Stabilität, gute Ausführungen, kombiniert mit einem Teamgeist, den man hören und sehen konnte. Ein wichtiger Aspekt für Bundestrainer Gerben Wiersma, der sagte: „Ich bin wirklich stolz auf diese Turnerinnen.“ Mit nur einem einzigen Sturz – Lea Quaas stieg beim Spreizsalto vom Balken ab – wurden insgesamt rund dreieinhalb Punkte mehr erturnt, als er prognostiziert habe.

Im Endergebnis bedeutet dies den zwölften Teamrang, außerdem ist Karina Schönmeier zweite Reserve für das Mehrkampffinale am Donnerstag und Elisabeth Seitz qualifizierte sich für das Barrenfinale am Samstag. „Ich habe natürlich auch unsere Platzierung im Blick“, sagte Wiersma, für den ein Platz unter den besten acht Nationen das erklärte Ziel ist, der aber aktuell auf einige erfahrene Turnerinnen verzichten muss.

Die drei Neulinge auf internationaler Bühne wirkten nach ihrem Wettkampf ganz begeistert: Man habe „voll gut zusammengehalten“, und das Ganze habe „total viel Spaß gemacht“. Elisabeth Seitz, die am kommenden Freitag 29 Jahre alt wird, fühlte sich nach eigener Aussage „ein bisschen wie eine stolze Mama“. Was sie den Youngsters mitgegeben habe? „Sie sollen Spaß haben. Man trainiert jeden Tag in der Halle, um irgendwann mal in so eine Arena rauszudürfen, und das ist heute passiert.“