Weltmeisterschaft in Südkorea : Gold und Bronze für deutsche Freiwasserschwimmer

Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften die Goldmedaille über zehn Kilometer gewonnen, Teamkollege Rob Muffels Bronze. Der 21-jährige Wellbrock siegte am Dienstag in Yeosu im packenden Zielsprint vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier und feierte seinen größten internationalen Erfolg. Er und Muffels und qualifizierten sich damit auch für Olympia 2020 in Tokio.

Für den Deutschen Schwimmverband war es die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Südkorea. Wellbrock gewann in einer Zeit von 1:47:55,9 Stunden. Knapp ein Jahr nach dem Europameistertitel über 1500 Meter im Becken bedeutete es den ersten großen Titel im Freiwasser. Der Magdeburger Langstreckenspezialist ist der große deutsche Hoffnungsträger bei der WM. Er will in der kommenden Woche auch bei den Beckenwettwettbewerben über 800 und 1500 Meter angreifen.

Erstmals gewann der DSV dank Wellbrock und Muffels zwei Medaillen in dieser Disziplin. Zuvor hatten sich bei den Frauen schon Finnia Wunram und Leonie Beck ihre Tickets für die Sommerspiele gesichert. Damit haben die deutschen Schwimmer alle vier möglichen Startplätzen geholt.