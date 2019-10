Simone Biles in Stuttgart : Salto totale

In Stuttgart geht es dieser Tage um den Salto. Millionenfach werden die Turnerinnen und Turner der Weltmeisterschaft diese Bewegung vollbringen, und das in allen möglichen Ausführungen. Nur zwei davon sind allerdings in aller Munde: Sie heißen der Anzahl der Drehungen nach Triple double und Double double und werden nur von der Amerikanerin Simone Biles beherrscht, die angekündigt hat, den Triple double schon an diesem Samstag im Qualifikationswettkampf zu zeigen.

Das passt ganz hervorragend, denn auch die Ausrichter vom Schwäbischen Turnerbund setzen ganz auf den Salto: So gibt es zum Beispiel im WM-Beiprogramm eine „Salto-Challenge“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Vor allem aber ist das WM-Logo das stilisierte Symbol eines Saltos rückwärts, wie er in der Kürzelschrift der Juroren benutzt wird. Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbundes, sagte bei dessen Vorstellung: „Der Salto bringt Turnen auf den Punkt.“ Und DTB-Präsident Alfons Hölzl, selbst ausgebildeter Trainer, sagte: „Für einen Salto braucht man Mut. Und die Bereitschaft, die Welt für einen Moment aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mit dem Ziel, am Ende wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen.“

Simone Biles hatte ihre beiden Weltneuheiten erstmals vor einigen Wochen bei den amerikanischen Meisterschaften gezeigt und danach wieder fest auf dem Boden gestanden. Der Triple double wurde bisher auf Youtube rund fünf Millionen Mal angeschaut. Der Internationale Turner-Bund (FIG) legte nun die offizielle Beschreibung vor: Doppelsalto rückwärts gehockt mit drei Schrauben (1080 Grad). Um sich das wirklich vorstellen zu können, muss man vielleicht beim einfachen Salto beginnen, also dem Kunststückchen, das Fußballer gelegentlich auf dem Rasen darbieten. Damit das Ganze auch rückwärts gelingt, gehen dem Salto eine Radwende und ein Flickflack voraus; Elemente, die viele Nicht-Turner an leidvolle Momente des schulischen Sportunterrichts erinnern dürften.

Ist nur Biles körperlich zu dem Kunststück imstande?

Nun macht Simone Biles aber nicht einen, sondern zwei ganze Drehungen rückwärts in der Luft, bevor sie wieder auf den Füßen steht. Und während dieser zwei Drehungen um ihre eigene Breitenachse macht sie noch drei weitere um ihre Längsachse. Die kann man sich so vorstellen: Man steht vor dem Spiegel, dreht sich ein Mal um sich selbst, bis man sich wieder im Spiegel erblickt, und ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Das wären dann Drehungen um 1080 Grad, also jene, die Simone Biles in ihre zwei Salti rückwärts integriert. Entsprechend bezeichnet der Double double als Abgang vom Schwebebalken einen gehockten Doppelsalto rückwärts mit zwei Schrauben.

Bleibt die Frage, was dieses viele Kreisen um die eigenen Achsen bedeutet: Während das Technische Komitee der Frauen der FIG dem Triple double den bislang noch nie vergebenen Schwierigkeitsgrad J und somit den Wert eines ganzen Punktes zugewiesen hat, erhielt der Balkenabgang nur ein H, was für dieses Gerät allerdings ebenfalls ein Novum ist. Simone Biles kommentierte das auf Twitter wenig professionell mit „Bullshit“, ihre Fans empörten sich. Nun kann man durchaus argumentieren, dass der Abgang angesichts des Absprungs vom nur zehn Zentimeter breiten und kaum federnden Balken aus sportlicher Sicht sogar höher einzuschätzen sei als die Neuheit am Boden.

Vor- und Nachteile der Dominanz

Gleichwohl ist die Entscheidung nachvollziehbar, denn umso wertvoller ein Element ist, umso wahrscheinlicher ist, dass es Nachahmerinnen gibt. In einem eigens herausgegebenen Statement erklärte die FIG dazu am Freitag, dass sie nicht zuletzt eine Verantwortung für die Sicherheit der Turnerinnen trage und der Doppelsalto als Balkenabgang besonders risikoreich sei, „eine potentielle Landung auf dem Nacken eingeschlossen“. Auch die Expertinnen haben also wohl den Eindruck, dass körperlich momentan weltweit allein Simone Biles zu so etwas imstande ist. Wie zu so vielem anderen: Weder den bereits bei ihrem ersten Auftritt 2013 als „Biles“ in den Elementekatalog aufgenommenen gestreckten Doppelsalto mit halber Schraube noch den im letzten Jahr erstmals gezeigten Sprung namens „Biles“ beherrscht eine andere Turnerin. Nach Stuttgart werden nun voraussichtlich ein „Biles“ am Balken und der „Biles 2“ am Boden in die Liste aufgenommen.

Die Dominanz von Simone Biles im Frauenturnen ist beispiellos. Das ist für viele ein Segen: Für die Stuttgarter Veranstalter, die schon lange alle Karten für die Wettbewerbe mit der Amerikanerin verkauft haben. Für die FIG, die von der internationalen Beachtung für den lächelnden Superstar profitiert. Und vor allem für den insolventen amerikanischen Verband, der durch Simone Biles’ Siege von den zahlreichen Problemen beim Neuanfang nach dem Missbrauchsskandal ablenken kann. Doch die Dominanz birgt auch Probleme: Wo der Ausgang eines Wettbewerbs nicht mehr offen ist, verliert der Sport seine zentrale Pointe. Und im Gegensatz zu Lauf- oder Wurfdisziplinen könnte man im Turnen durchaus gegensteuern, zum Beispiel, indem in der Gesamtbewertung den gymnastischen und choreographischen Elementen mehr und den Salti weniger Gewicht gegeben würde. Eine schwierige Entscheidung, welche die Verantwortlichen nach den Olympischen Spielen in Tokio für die neuen Wertungsvorschriften zu treffen haben. Bis dahin spricht alles dafür, dass Simone Biles weiter gewinnt.