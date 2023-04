Die Nervenschlacht, wer Nachfolger von Magnus Carlsen wird, der auf eine Titelverteidigung verzichtet hat, geht über die volle Distanz. Zwischen Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi steht es 6,5:6,5. An diesem Samstag (11.00 Uhr MESZ) führt Ding in der 14. und letzten mit langer Bedenkzeit angesetzten Partie dieser Schach-WM in Astana die weißen Steine. Endet sie unentschieden, entscheidet ein Stechen am Sonntag (11.00 Uhr MESZ). Es wäre das fünfte Mal, dass der Weltmeister im klassischen Schach durch Schnellpartien ermittelt wird, seit 2006 das Privileg des Titelverteidigers, mit einem Unentschieden Weltmeister zu bleiben, abgeschafft wurde.

Als das Match an Ostern begann, war es Ding Liren, der von seinem ersten WM-Finale überwältigt und ungenügend vorbereitet wirkte. Um im Hotel nicht ständig russischen Großmeistern, Reportern und Offiziellen zu begegnen, suchte er sich kurzfristig eine andere Unterkunft. Inzwischen ist der 30 Jahre alte Chinese wieder in seinem alten Zimmer. Zuverlässig versichert er nach fast jedem Spiel, er habe seine Nerven nunmehr im Griff.

Carlsen interessiert der Ausgang nicht

Dagegen schien Jan Nepomnjaschtschi aus seiner krachenden 3,5:7,5-Niederlage gegen Carlsen die für ihn richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Anders als 2021 hat er sein Bäuchlein nicht abtrainiert, sondern sich auf seine schachliche und mentale Vorbereitung konzentriert. Bis Mittwoch lief das Match günstig für den 32 Jahre alten Russen.

Dreimal war er in Führung gegangen. Wieder überspielte er seinen Gegner. Im Falle eines Siegs wäre er praktisch Weltmeister gewesen. Da begann seine sonst so gute Rechenfähigkeit zu versagen. Mit einer schockierenden Fehlerserie entglitt ihm seine Gewinnstellung. Zuletzt verwechselte er noch die Zugfolge. Er vergaß, seine Dame zu ziehen, führte den eigentlich als Folgendes geplanten Bauernvorstoß sofort aus und stand glatt verloren.

Seine bis dahin zur Schau getragene Abgeklärtheit war dahin. Kopfschüttelnd und Grimassen schneidend verarbeitete er sein Trauma, während die Kommentatoren und Zuschauer mitlitten. Kameras hielten das emotionale Drama fest, nachdem es zu Matchbeginn Beschwerden gehagelt hatte, weil beide Spieler sich so oft und lange in ihre Ruhebereiche zurückzogen, dass phasenweise keiner am Brett war. Fast 17 Minuten gingen so dahin, bis Ne­pomnjaschtschi noch einige schnelle Züge machte und sich geschlagen gab. Gegen Carlsen begann er schrecklich zu patzen, sobald er um einen Punkt hinten lag. Gegen Ding jagt er immerhin keinem Rückstand hinterher.

Carlsen hatte vor dem Match wissen lassen, dass ihn der Ausgang nicht interessiere. Während in Astana die ersten Partien liefen, bestritt er ein Pokerturnier in der Slowakei, danach vergnügte er sich in Kalifornien. Wieder zu Hause in Norwegen hat der Weltranglistenerste sich in einem Podcast nun doch noch zum WM-Verlauf geäußert und begrüßt, dass Nepomnjaschtschi und Ding nicht destruktiv aufs Vermeiden von Niederlagen gespielt haben und dadurch ein offenes Match zustande kam.

Carlsen sucht Aufmerksamkeit für sein neuestes Projekt: Fans können online virtuelle Schachteams aus den Figuren verschiedener Spieler aufstellen, bevor sich in realen Turnieren zeigt, wie sich diese Figuren in den Partien schlagen. Die Mischung aus Phantasie und Wirklichkeit passt zum Spitzenschach und der Frage, wer künftig der wahre Weltmeister ist.